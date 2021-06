Analyse mi-séance AOF Wall Street - James Bullard refroidit les investisseurs

(AOF) - Wall Street évolue dans le rouge vendredi à l'approche de la mi-séance. Alors que les investisseurs tâchaient de repartir de l'avant en préouverture, un membre de la Fed (James Bullard) a refroidi leurs ardeurs en estimant qu'une hausse des taux directeurs de la Fed pourrait intervenir dès la fin 2022 en raison de l'accélération de l'inflation. Au chapitre des valeurs, Adobe sort son épingle du jeu grâce à ses résultats du deuxième trimestre. Côté statistiques, l'agenda restera vierge. Vers 17h20, le Dow Jones perd 1,47% à 33 328 points et le Nasdaq Composite, -0,82% à 14 045 points.

Au sein d'un marché américain en repli, l'action Adobe (+1,79% à 561,25 dollars) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500. L'éditeur de logiciels d'édition Adobe a une nouvelle fois présenté des résultats trimestriels et des perspectives meilleurs que prévu. Cette publication de qualité a conduit plusieurs brokers à relever leur objectif. Positifs sur la valeur, JPMorgan a porté le sien de 595 dollars à 660 dollars et UBS, de 577 dollars à 625 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu aujourd'hui.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CHEVRON/OCCIDENTAL PETROLEUM

Les majors pétrolières qui exploitent des champs sous-marins dans le golfe du Mexique sont dans l'urgence. Ainsi Chevron et Occidental Petroleum ont évacué hier du personnel de leurs installations du golfe de Mexique à l'approche d'une tempête tropicale. BP et Shell, pour leur part, continuent de surveiller la situation.