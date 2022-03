Analyse mi-séance AOF Wall Street - Hausse fragile, la guerre se poursuit et le pétrole flambe à nouveau

(AOF) - Les indices américains évoluent en hausse fragile jeudi. Hier soir, comme attendu, la Fed a relevé son taux directeur de 25 points de base dans le cadre de la normalisation de sa politique monétaire, alors que l'inflation devrait largement dépasser les 4% cette année. Jerome Powell a toutefois tenté de rassurer en arguant que l'économie américaine était assez solide pour faire face à la hausse du pétrole, qui flambe encore aujourd'hui. Les statistiques du jour lui ont globalement donné raison. Alors que la guerre en Ukraine fait toujours rage, le Dow Jones gagne 0,4% et le Nasdaq, 0,23%.

L'action Accenture (-0,94% à 321,70 dollars) n'échappe pas à la baisse même si le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a de nouveau rehaussé ses projections annuelles. Le concurrent de Capgemini a bénéficié d'une forte croissance au deuxième trimestre et remporté d'importants succès commerciaux. Il peut ainsi se permettre d'augmenter son dividende trimestriel de 10% à 97 cents par action. Accenture est l'un des grands gagnants de l'accélération de la numérisation du monde.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a bondi à 27,4 pour le mois de mars, après 16 en février. Il était attendu à 15.

Les mises en chantier de logements se sont élevées à 1,769 million au mois de février aux Etats-Unis, soit au-dessus du consensus des analystes (1,69 million) et des données de janvier (1,657 million, chiffre révisé de 1,638 million). Le nombre de permis de construire a atteint 1,859 millions, conforme aux attentes (1,59 million), mais en baisse par rapport au mois précédent (1,895 million).

Les Etats-(Unis ont enregistré 214 000 chômeurs supplémentaires au cours de la semaine du 12 mars 2022, pour un consensus de 220 000. Un chiffre qui repart à la baisse après les 229 000 (révisé) comptabilisés la semaine précédente.

La production industrielle américaine a progressé de 0,5% en février en rythme mensuel, parfaitement conforme aux attentes. Elle avait crû de 1,4% (révisé de +1,5%) en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accenture

Accenture a publié un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé fin février, contre 1,44 milliard un an plus tôt. Par action, cela représente un bénéfice de 2,54 dollars, alors que le consensus FactSet visait un BPA de 2,39 dollars. Le chiffre d'affaires du géant du conseil a bondi de 24,5% pour atteindre 15,05 milliards, contre un consensus de 14,65 milliards. Désormais, pour son exercice fiscal 2022, la société vise une croissance de 24% à 26%, contre un précédent objectif de 19% à 22%, ainsi qu'un bénéfice par action de 10,61 à 10,81 dollars.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a augmenté sa participation dans Occidental Petroleum pour détenir désormais 136,37 millions d'actions, soit 14,6% du capital de la société pétrolière et gazière. Sur la base d'un cours de clôture de 52,99 dollars mercredi, cette participation est valorisée environ 7,23 milliards de dollars. En plus de ces actions ordinaires, la société d'investissement de Warren Buffett possède également 100 000 actions privilégiées de série A.

Netflix

Netflix va tester au Chili, au Costa Rica et au Pérou un nouveau dispositif visant à lutter contre le partage des mots de passe. Les abonnés devront en effet s'acquitter d'une somme supplémentaire (l'équivalent de 3 dollars au Chili et au Costa Rica et de 2,12 dollars au Pérou), pour ajouter deux profils supplémentaires à leur compte.