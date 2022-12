Analyse mi-séance AOF Wall Street - Fortunes diverses sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions américains sont orientés en ordre dispersés à mi-séance après le week-end prolongé des fêtes de Noël. La séance, qui avait démarré sur une mauvaise note, semble volatile tandis que les volumes d'échanges demeurent faibles. Une certaine hésitation plane sur les marchés malgré l'annonce par Pékin de la fin de la quarantaine obligatoire, en vigueur depuis mars 2020, pour les voyageurs entrant sur son territoire. Vers 17h, le Dow Jones gagne 0,18% à 33 265 points tandis que le S&P 500 perd 0,25% à 3 835 points.

Le groupe de médias AMC Entertainment, à l'origine notamment de la série "The Walking Dead" chute de 7,06% à 4,08 dollars. L'entreprise a fait part d'un projet de levée de capitaux de 110 millions de dollars (103 millions d'euros), grâce à la vente de ses actions privilégiées à Antara Capital à un prix moyen de 0,66 dollar. Antara Capital, qui est également détenteur de la dette d'AMC, échangera également 100 millions de dollars de dette à échéance en 2026 contre environ 90 millions d'unités APE. Cet échange, a déclaré AMC, réduirait l'encours de la dette de 100 millions de dollars.

Les chiffres économiques du jour

L'indice S&P Case-Shiller, qui mesure l'évolution des prix de l'immobilier résidentiel dans les vingt principales agglomérations du pays, affiche au mois d'octobre une hausse de 8,64% en glissement annuel (indice 20-City), contre 8% de consensus, et après une croissance de 10,41% observée en septembre. En séquentiel, l'indice affiche un repli de 0,52% contre -1,1% attendu.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti en novembre à 83,35 milliards de dollars. Les économistes attendaient un déficit de 96,90 milliards après -99 milliards de dollars en octobre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

NewsCorp

Le groupe Bloomberg ne souhaite pas acquérir Dow Jones, propriété de News Corp, ni le Washington Post, détenu par Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a fait savoir un porte-parole de la société de Michael Bloomberg. "Il n'y a eu aucune conversation avec qui que ce soit ou avec l'une ou l'autre organisation au sujet d'une acquisition", a indiqué le porte-parole Ty Trippet dans un tweet, qui a été partagé par Michael Bloomberg. L'entreprise n'est pas intéressée par l'acquisition de l'une ou l'autre", a ajouté Ty Trippet.

Southwest Airlines

La compagnie aérienne Southwest Airlines a dû annuler hier près de 3 000 vols et en retardé d'autres en raison d'une tempête qui touche les Etats-Unis. Le département américain des Transports s'est dit préoccupé par le taux "inacceptable" d'annulations et de retards de Southwest, ainsi que par les informations faisant état d'un manque de rapidité du service à la clientèle. Southwest a présenté ses excuses pour les perturbations, en précisant bien que la compagnie aérienne dispose de tout son personnel pour les vacances, et que 23 de ses 25 principaux aéroports ont été touchés par la tempête.