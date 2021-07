Analyse mi-séance AOF Wall Street - Fléchissement des Bourses avant les résultats d'Apple, Microsoft et Alphabet

(AOF) - Les marchés américains creusent leurs pertes après environ deux heures de cotation. Outre la poursuite de la baisse des indices chinois ce matin, ce recul s'explique par la prudence des investisseurs à quelques heures de l'annonce des résultats d'Apple, Microsoft et Alphabet. Les résultats du jour, GE et Tesla notamment, ont dans leur grande majorité dépassé les attentes. Vers 17h40, le Dow Jones perd 0,48% à 34 976 points tandis que le Nasdaq Composite cède 1,71% à 14 590 points.

En dépit d'un profit net trimestriel bien supérieur aux attentes et dépassant le milliard de dollars, l'action Tesla recule de 2,43% à 641,18 dollars. Négatif sur le constructeur américain de véhicules électriques, JPMorgan souligne que la forte valorisation de Tesla laisse peu de place à l'erreur. Or, l'analyste s'inquiète de la difficulté du groupe à maintenir la dynamique d'amélioration de la marge. Sur le dernier trimestre, l'ampleur de sa progression a favorablement surpris les investisseurs.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus importantes agglomérations américaines a progressé de 17% en juin en rythme annuel. En mai 2021, l'indice avait augmenté de 15% (chiffre révisé de +14,9%). Le consensus Briefing.com s'élevait à +15,2% en juin.

Les commandes de biens durables ont augmenté de 0,8% en juin après une augmentation de 3,2% en mai, chiffre révisé de +2,3%. Le consensus Briefing.com s'élevait à +2,1%. Hors transports, elles sont en hausse de 0,3% en juin après +0,5% en mai. Le consensus Briefing.com s'élevait à +0,9%.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 129,1 en juillet, dépassant le consensus Briefing.com de 124,5 et son niveau de juin : 128,9.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

3M

Au second trimestre 2021, 3M a enregistré un bénéfice de 1,524 milliard de dollars, soit 2,59 dollars par action, contre 1,306 milliard, ou 2,25 dollars par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort quant à lui à 2,59 dollars, soit 31 cents supérieur au consensus FactSet. L'industriel a vu ses ventes progresser de près de 25% à 8,95 milliards de dollars, là aussi dépassant le consensus qui visait 8,525 milliards. Fort de ces résultats, le groupe table désormais sur une croissance annuelle de 7 à 10% (contre 5 à 8% auparavant) et un BPA 2021 de 9,7 à 10,1 dollars.

GE

General Electric a enregistré une perte de 14 cents par action au second trimestre 2021, en baisse par rapport à celle de 26 cents un an plus tôt. Mais hors éléments exceptionnels, le conglomérat industriel a retrouvé le chemin des bénéfices, avec un BPA de 5 cents par action (après une perte de 14 cents), soit mieux que les 3 cents attendus par le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a grimpé de 9% à 18,28 milliards de dollars, pour un consensus de 18,14 milliards, et le free cash flow a approché les 400 millions alors que FactSet s'attendait à ce qu'il soit négatif de 338,3 millions.

RAYTHEON

Le groupe de défense américain Raytheon est attendu en hausse à Wall Street à la faveur d'un relèvement de ses objectifs annuels. Il cible désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 3,85 dollars et 4 dollars contre 3,50 à 3,70 dollars auparavant. Le marché vise 3,85 dollars. Les revenus sont anticipés entre 64,4 et 65,40 milliards de dollars contre de 63,9 à 65,4 milliards de dollars précédemment. Wall Street anticipe 65,37 milliards de dollars.

TESLA

Tesla a présenté des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. Le constructeur américain de véhicules électriques a enregistré un bénéfice net de 1,14 milliard de dollars sur la période, ou 1,02 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 104 millions de dollars, ou 10 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,45 dollar, dépassant le consensus IBES qui visait 96 cents. Il s'agit du septième trimestre consécutif de rentabilité.

UPS

UPS a publié un bénéfice de 2,68 milliards de dollars au second trimestre 2021, soit 3,05 dollars par action, après 1,77 milliard, ou 2,03 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'établit à 3,06 dollar, contre un consensus FactSet de 2,81 dollars. Le chiffre d'affaires du service de livraison de colis a bondi de 14,5% sur un an pour atteindre les 23,42 milliards de dollars, alors que les analystes attendaient 23,19 milliards. Sur son marché domestique, UPS a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4 milliards de dollars (+10,2%), mais le marché visait mieux.