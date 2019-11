Analyse mi-séance AOF Wall Street - Fin de semaine incertaine

Revlon a réalisé au troisième trimestre 2019 une perte nette de 44,7 millions de dollars, ou -0,84 dollar par action, contre une perte nette de 37,5 millions, ou 0,71 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 0,71 dollar. Le chiffre d'affaires a reculé de 8,9% à 596,8 millions de dollars, pénalisé notamment par le déstockage des détaillants américains. Cette baisse de la demande n'a été que partiellement compensée par la hausse des ventes de la marque Elizabeth Arden.

Walt Disney est attendu en nette hausse à l'ouverture des marchés américains dans le sillage de ses résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019 (clos fin septembre). Ainsi, le géant américain du divertissement a publié un bénéfice net de 1,05 milliard de dollars sur la période, ou 0,58 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 2,32 milliards de dollars, ou 1,55 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 1,07 dollar, dépassant les attentes du consensus FactSet (94 cents).

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en ordre dispersé ce vendredi. Les incertitudes quant à l'avancée des négociations commerciales sino-américaines priment. Alors que la Chine affirmait s'être mise d'accord avec les Etats-Unis pour lever les tarifs douaniers supplémentaires qu'ils se sont imposés mutuellement si un accord était trouvé, Donald Trump a tempéré l'optimisme des marchés. Il a en effet assuré ne pas avoir autorisé la levée prochaine des droits de douane imposés à la Chine. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,19% à 27 622,22 pts et le Nasdaq Composite, lui, +0,18% à 8 449,35 pts.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.