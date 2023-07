Analyse mi-séance AOF Wall Street - En ordre dispersé ; Tesla et Netflix sanctionnées

(AOF) - Les marchés actions américains s'inscrivent en ordre dispersé, focalisés par les résultats d'entreprises qui ont relégué au second plan les statistiques du jour. Les valeurs technologiques sont en berne, à l'instar de Netflix et Tesla. Au chapitre des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties moins élevées que prévu alors que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est affiché inférieur aux attentes. Vers 17h30, le Dow Jones glane 0,75% à 35 324 points tandis que le Nasdaq fléchit de 1,35% à 14 165 points.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,7% en juin après avoir déjà baissé de 0,6% en avril. Il était attendu en repli de 0,6%

Les ventes de logements anciens ont atteint 4,16 millions d’unités en juin en rythme annualisé, ressortant en-dessous du consensus de 4,20 millions. Elles s’étaient élevées à 4,30 millions en mai.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élevait à 228 000 la semaine dernière aux Etats-Unis alors qu'elles étaient attendues à 242 000, après 237 000 la semaine précédente.

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 13,5 en juillet, à comparer avec un consensus de -10 et -13,7 en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Airlines

American Airlines est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street malgré des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes. La compagnie américaine affiche un bénéfice par action ajusté à 1,92 dollar contre 1,58 attendu, avec un chiffre d'affaires de 14,10 milliards de dollars, en hausse de 4,7% sur un an, pour 13,74 milliards attendus. Elle a rehaussé sa prévision de bénéfice par action pour 2023 à une fourchette de 3 à 3,75 dollars contre 3,08 dollars attendus. Le flux de cash flow libre a atteint 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre.

Blackstone

Au premier trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des résultats en nette amélioration. Il a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 601,27 millions de dollars, soit 79 cents par action, contre une perte de 29,4 millions de dollars ou -4 cents, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a chuté de 39% à 1,2 milliard de dollars, soit 93 par titre. Ce dernier a cependant dépassé le consensus Bloomberg s'élevant à 92 cents.

IBM

IBM a dévoilé des revenus légèrement inférieurs aux attentes et confirmé ses objectifs 2023. Au deuxième trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net de 1,58 milliard de dollars, soit 1,72 dollar par action contre un bénéfice de respectivement 1,39 milliard de dollars et 1,53 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,18 dollars, soit 18 cents de mieux que le consensus Bloomberg. Les revenus de "Big blue" ont reculé de 0,4% à 15,5 milliards de dollars, ressortant légèrement sous les attentes.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats du 2e trimestre supérieurs aux attentes : le bénéfice par action ajusté ressort à 2,80 euros, en hausse de 8,1%, contre 2,62 attendus, pour un chiffre d'affaires de 25,53 milliards de dollars (+6,3%), contre 24,63 milliards attendus. Le laboratoire américain a relevé sa prévision de bénéfice par action ajusté pour 2023 à une fourchette de 10,70 à 10,80 dollars contre 10,60 à 10,70 précédemment.

Netflix

Netflix, qui a enregistré une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre, perdait près de 5% dans les échanges après-Bourse. Si le géant du streaming a été soutenu par un gain significatif du nombre d'abonnés, nettement supérieur aux prévisions, ses revenus sont ressortis inférieurs aux attentes. Netflix a dégagé un bénéfice net en hausse de 6%, à 1,5 milliard de dollars, soit 3,29 dollars par action, sur la période d'avril à juin. Ses revenus ont augmenté de 3%, à 8,2 milliards de dollars.

Philip Morris

Philip Morris, vendeur américain de cigarettes et de tabac chauffé, est en hausse de 0,5% en avant-Bourse après avoir publié des bénéfices supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Le groupe, qui a été soutenu par un ralentissement des coûts du tabac et de la main-d'oeuvre, a annoncé un bénéfice ajusté de 1,60 dollar par action diluée au deuxième trimestre, contre 1,48 dollar un an plus tôt. Le BPA ajusté visé par les analystes était de 1,48 dollar.

Tesla

Tesla est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié hier une marge brute du deuxième trimestre tombée à un plus bas en quatre ans, alors que son patron Elon Musk, a surenchéri dans une guerre des prix avec ses rivaux. Le bénéfice par action ajusté atteint 91 cents contre 82 cents attendus. Le bénéfice net a bondi de 20% à 2,7 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 47% à 24,93 milliards de dollars, contre 24,48 attendus.

Travelers

L'assureur Travelers a dévoilé des profits inférieurs aux anticipations des analystes. Au deuxième trimestre, le groupe a enregistré une perte nette 14 millions de dollars, soit 7 cents par action contre un bénéfice net de respectivement 551 millions de dollars et 2,27 dollars par titre, un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel ou core a atteint 15 millions de dollars, soit 6 cents par action, ressortant au-dessous du consensus s'élevant à 2,08 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnel.

United Airlines

United Airlines est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année, et enregistré des bénéfices record au 2e trimestre grâce à une demande croissante de voyages internationaux. Le bénéfice par action ajusté atteint 5,03 dollars contre 4,03 attendus, sur un chiffre d'affaires trimestriel de 14,17 milliards de dollars, en croissance de 17,1%, contre 13,91 milliards de dollars attendus. La compagnie prévoit désormais un bénéfice par action ajusté de 11 à 12 dollars pour 2023, contre 10 à 12 dollars estimés en janvier.