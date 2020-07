Analyse mi-séance AOF Wall Street - En ordre dispersé

(AOF) - Wall Street évolue en ordre dispersé. Le « rally du coronavirus » marque clairement le pas alors que le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter aux Etats-Unis. Les investisseurs suivent par ailleurs attention le regain de tension entre la Maison Blanche et la Chine. Donald Trump aurait envisagé d'abandonner l'ancrage entre le dollar américain et l'hongkongais. Il aurait cependant renoncé en raison de l'impact négatif pour les banques américaines. Vers 17h35, le Dow Jones abandonne 0,25% à 25 829,97 points tandis que le Nasdaq gagne 0,12% à 10 355 points, mais réduit ses gains.

Levi Strauss & Co chute de plus de 8% à 12,77 dollars après la publication de prévisions prudentes pour le reste de l'année. Le fabricant de jeans a prévenu que ses ventes annuelles et ses marges seraient durement impactées par la crise du coranavirus. Le groupe de mode américain a par ailleurs rappelé aux observateurs que la seconde vague serait sociale. Il prévoit en effet la suppression environ 700 emplois, soit 15% de ses effectifs, uniquement dans ses bureaux, afin d'économiser 100 millions de dollars par an.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks de brut de la semaine close le samedi 4 juillet ont progressé de 5,654 millions de barils. Les économistes tablaient sur une baisse de 3,114 millions après -7,195 millions la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ALIBABA

Ant Financial, filiale de services financiers d'Alibaba, préparerait son introduction à la Bourse de Hong Kong affirme Reuters en citant des sources proches du dossier. Elle viserait une valorisation supérieure à 200 milliards de dollars. Elle envisage de vendre entre 5 et 10 % de ses actions lors d'une première offre publique, a déclaré l'une des sources, dans ce qui serait l'une des plus importantes cotations au monde cette année.

ALLSTATE

L'assureur Allstate a annoncé l'acquisition de National General Holdings Corporation pour environ 4 milliards de dollars en espèces, soit 34,50 dollars par action. La transaction devrait être conclue au début de 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions habituelles de clôture. "L'acquisition de National General accélère la stratégie d'Allstate visant à accroître sa part de marché dans le domaine de l'assurance pour les biens personnels et élargit considérablement la distribution de nos agents indépendants", a déclaré le PDG, Tom Wilson.

AMC

Bonne nouvelle pour AMC. Le spectre d'une faillite à court terme s'éloignerait pour le numéro un mondial des salles de cinéma. En effet, un accord de restructuration financière, soutenu par le fonds Silver Lake, serait proche. C'est du moins ce qu'a rapporté mardi soir le Wall Street Journal.

BOEING

Boeing a conclu des accords pour régler 90% des plaintes déposées à son encontre dans les tribunaux américains suite au crash d'un 737 MAX de Lion Air en octobre 2018. C'est ce qu'ont rapporté Reuters et Bloomberg sur la base de documents judiciaires. Aucun montant relatif aux indemnisations n'a été rendu public.

KKR

KKR et Global Atlantic Financial Group Limited ont annoncé aujourd'hui la signature d'une transaction stratégique par laquelle le premier va acquérir le second, une importante société d'assurance-vie et de retraite. La société d'investissement déboursera 4,4 milliards de dollars. KKR précise qu'elle sera relutive la première année après la finalisation de la transaction.

LEVI STRAUSS & CO

Levi Strauss & Co a prévenu que son second semestre serait difficile malgré la reprise des ventes dans ses magasins désormais rouverts. Le fabricant américain de jeans entend supprimer environ 700 emplois, soit 15% de ses effectifs, uniquement dans ses bureaux, avant d'économiser 100 millions de dollars par an. Le groupe a pu compter sur les ventes en ligne pour limiter les dégâts du confinement. Elles ont progressé de 25% au deuxième trimestre, clos le 24 mai, dont un bond de 80% sur le seul mois de mai, en glissement annuel.

WALT DISNEY

The Walt Disney Company a indiqué qu'il compte maintenir la réouverture du parc Disney World d'Orlando en Floride à ce samedi 11 juillet 2020. Ce, en dépit du nombre important de nouveaux cas de Covid-19 dans l'Etat américain.