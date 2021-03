Analyse mi-séance AOF Wall Street - En hausse, même les valeurs technologiques

L Brands a relevé de nouveau ses prévisions pour le premier trimestre grâce aux chèques envoyés aux ménages par le gouvernement et la levée de certaines restrictions. La maison mère de l'iconique Victoria's Secret cible un bénéfice par action ajusté compris entre 0,85 dollar et 1 dollar contre de 0,55 à 0,66 dollar auparavant.

Le Federal Reserve Board a annoncé que les restrictions temporaires sur les dividendes et les rachats d'actions des banques actuellement en place prendront fin pour la plupart des entreprises après le 30 juin, à l'issue de la série actuelle de tests de résistance. Les entreprises dont les niveaux de capital sont supérieurs à ceux requis par les tests de résistance ne seront plus soumises aux restrictions supplémentaires à compter de cette date. Les entreprises dont les niveaux de capital sont inférieurs à ceux requis par les tests de résistance resteront soumises aux restrictions.

La consommation des ménages a reculé de 1% en février aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus Briefing de -0,6% et +3,4% en janvier, chiffre révisé de +2,4%.

L'indice des prix, PCE core, c'est-à-dire hors énergie et alimentaire, a augmenté de 0,1% en février +0,2% en janvier, chiffre révisé de +0,3%. Le consensus Briefing est de +0,1%. Il s'agit de la mesure d'inflation préférée de la Fed.

La dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan pour mars est ressortie à 84,9, à comparer avec un consensus de 83,6 et 83 en février.

La plupart des banques sont bien orientées au lendemain de la décision de la Fed de leur redonner la main pour rémunérer leurs actionnaires. En dépit d'une solvabilité jugée suffisante, la banque centrale leur avaient imposé l'année dernier des restrictions temporaires sur les distributions de capital du fait de l'incertitude économique liée au Covid. Ces restrictions limitaient les dividendes et les rachats d'actions des banques à un montant basé sur les profits de l'année écoulée.

(AOF) - Les marchés américains sont bien orientés après trois heures de cotation. Même les valeurs technologiques ont pris le chemin de la hausse, contrairement aux indications des futures avant l'ouverture. Le rendement du 10 ans progresse pourtant d'un peu plus de 3 points à 1,65%. Du côté des valeurs, les banques gagnent du terrain alors qu'elles vont être libérées des restrictions pour leurs dividendes. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,64% à 32 829,23 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,51% à 13 043,51 points.

