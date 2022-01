Analyse mi-séance AOF Wall Street - En hausse malgré une inflation au plus haut depuis 40 ans information fournie par AOF • 12/01/2022 à 17:55



(AOF) - Les marchés actions américains sont en hausse à l'approche de la mi-séance malgré l'annonce d'une inflation au plus haut depuis 40 ans en décembre. Cette nouvelle accélération des prix conforte la stratégie de la Fed d'une normalisation progressive de sa politique monétaire. Sur le marché des taux, la baisse du rendement du 10 ans américain s'étiole cependant: vers 17h40, ce dernier cède un point de base à 1,731%. Au chapitre des valeurs, Biogen décroche à cause de son Aduhelm contre Alzheimer. Le Dow Jones gagne 0,1% à 36 285 points tandis que le Nasdaq progresse de 0,26% à 15 193 points.



Biogen chute de 9% à 219,5 dollars pénalisé par un revers dans la commercialisation de son traitement contre Alzheimer, l'Aduhelm, aux Etats-Unis. En juin dernier, ce médicament avait été le premier approuvé par la FDA contre cette maladie en une vingtaine d'années. En revanche, il a été refusé en Europe en raison de résultats jugés insuffisants et d'effets indésirables sérieux. C'est justement pour cette raison que les responsables de l'organisme qui supervise le programme national d'assurance maladie, Medicare, recommandent de limiter l'accès à ce médicament.



Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont progressé de 0,5% en décembre, contre un consensus de +0,4% après +0,8% en novembre. Sur un an, les prix grimpent de 7% conformément aux attentes après +6,8% en novembre. Cette hausse est la plus importante depuis février 1982. Hors énergie et alimentaire, l'inflation s'établit à 0,6%. Les économistes tablaient sur +0,5%, comme en novembre. Sur un an, cette inflation "core" ressort 5,5% contre un consensus de 5,4% après 4,9% en novembre.



Les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis ont baissé de 4,6 millions de barils alors qu'un repli de 1,9 million était attendu. Les stocks d'essence ont pour leur part augmenté de 8 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont progressé de 2,5 millions de barils. Ils étaient attendus en augmentation de respectivement 2,41 et 1,76 million de barils.





Medicare ne devrait couvrir le médicament Aduhelm de Biogen que pour certains bénéficiaires inscrits à des essais cliniques, ont proposé hier soir des responsables de l'organisme qui supervise le programme national d'assurance maladie. Si elle est approuvée, cette décision restreindrait l'accès au premier traitement contre la maladie d'Alzheimer approuvé depuis des décennies par la FDA. Le Dr Lee Fleisher, médecin en chef des Centers for Medicare and Medicaid Services, a indiqué que le médicament était prometteur, mais qu'il pouvait également nuire aux patients.



JPMorgan a maintenu sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 270 dollars sur le titre Boeing. Le broker juge " sans surprise " les chiffres de livraisons et de commandes d'avions du quatrième trimestre 2021.



Citi a annoncé son intention de se retirer des opérations bancaires pour les particuliers et les petites entreprises au Mexique dans le cadre de sa réorganisation stratégique. Citi continuera à gérer une activité bancaire sous licence locale au Mexique, qui sera destinée aux clients institutionnels et de la banque privée.



Il y a du nouveau sur le dossier Didi Global. " L'Uber chinois " serait en discussion pour lancer son introduction en Bourse sur la place de Hong Kong lors du deuxième trimestre. C'est ce qu'a rapporté le quotidien South China Morning Post en s'appuyant sur deux sources proches du dossier. Rappelons que Didi avait annoncé début décembre son intention de se retirer de la place de New York et de poursuivre son aventure boursière à Hong Kong.



Dish Network

Dish Network et DrecTV seraient en négociations en vue d'une fusion, a révélé hier soir le New York Post. Citant des sources anonymes proches du dossier, le Post affirme que les deux groupes de télévision par satellite seraient optimistes quant à la réussite de l'opération, leur position concurrentielle et leurs difficultés financières ne représentant plus un risque pour la concurrence comme il y a vingt ans. A cette époque, le régulateur s'était opposé à leur rapprochement.



Lockheed Martin

La commission fédérale du Commerce aux Etats-Unis (FTC) devrait repousser de deux semaines son avis sur le projet de rachat d'Aerojet Rocketdyne par Lockheed Martin pour 4,4 milliards de dollars. C’est ce qu’a rapporté Reuters sur la base de deux sources proches du dossier.



Morgan Stanley

Constatant un intérêt croissant de ses clients pour les stratégies quantitatives, Morgan Stanley a décidé d'établir un nouveau centre mondial de recherche appliquée pour ses activités de marché à Paris. Il soutiendra sa stratégie de croissance pour la banque de financement et d’investissement à la fois dans la région EMEA (Europe Moyen Orient et Afrique) et au-delà.