Analyse mi-séance AOF Wall Street - Des marchés sans tendance après des statistiques mitigées

(AOF) - Les marchés américains sont sans tendance. Les statistiques du jour mêlaient bonnes et mauvaises nouvelles : les ventes de logements neufs ont dépassé le consensus, tout comme la confiance des consommateurs, tandis que l'inflation a moins progressé qu'anticipé: les commandes de biens durables ont en revanche reculé plus que prévu. Plusieurs des plus fortes baisses du Dow Jones étaient le fait de valeurs technologique, dans le sillage de taux longs en hausse. Vers 17h45, le Dow Jones prend 0,11% à 33 072,12 points tandis que le Nasdaq Composite perd 0,24% à 10 450,91 points.

2 semaines après la décision de l'autorité de la concurrence américaine (FTC) de s'opposer au rachat par Microsoft d'Activision Blizzard, l'acquéreur potentiel lui a répondu dans un document de 37 pages. En Bourse, l'action perd 0,56% à 236,85 dollars dans un contexte défavorable pour les valeurs technologiques. Microsoft souligne que 20 ans après son entrée dans le secteur des jeux vidéo, il est toujours à la troisième place derrière Nintendo et Sony. Microsoft met aussi en avant sa quasi-absence des jeux pour mobile, le segment de cette industrie enregistrant la plus forte croissance.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements neufs sur le marché américain ont atteint 640 000 unités en novembre en rythme annuel, dépassant largement le consensus s'élevant à 600 000. Elles dépassent les ventes d’octobre qui étaient de 605 000 (chiffre révisé de 632 000).

Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est finalement ressorti en décembre à 59,7 contre une précédente estimation et un consensus de 59,1. Il était de 56,8 en novembre.

Aux États-Unis, les commandes de biens durables en novembre sont en recul de 2,1%. Les économistes tablaient sur un recul de 0,6% après un gain de 0,7% au mois d'octobre. Hors défense et aéronautique, soit les commandes de biens durables ' core ', la hausse est de 0,2%, après un +0,3%en octobre.

L'indice des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a progressé de 0,1% en novembre sur un mois. C'est moins que prévu (+0,2%), contre +0,4% le mois précédent. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, cet indice (core) a augmenté de 0,2% en novembre, comme attendu, et après +0,3% en octobre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Meta

Meta Platform a accepté de payer 725 millions de dollars pour mettre fin à une plainte en nom collectif accusant le réseau social d’avoir partagé des données personnelles de ses utilisateurs avec Cambrige Analytica. Cette firme d'analyse de données qui travaillait pour la campagne de Donald Trump en 2016, a eu accès sans leur consentement aux données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook.

Tesla

« Je ne vendrai plus d’actions (de Tesla) avant au moins 18 ou 24 mois ». C’est ce qu’a déclaré hier Elon Musk lors d’une conférence sur un « Space » de Twitter, une semaine après qu’il a reconnu avoir vendu pour 3,58 milliards de dollars d’actions de sa société. Le titre du constructeur automobile est en hausse de plus d’1% en préséance à Wall Street : il a cependant encore perdu plus de 8% hier, plus de 21% sur 5 jours, et plus de 64% sur douze mois.