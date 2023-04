Analyse mi-séance AOF Wall Street - Des marchés en recul, le livre beige de la Fed attendu ce soir

United Airlines est attendue en légère hausse à Wall Street après avoir déclaré une perte nette ajustée de 207 millions de dollars pour le premier trimestre 2023, soit une perte diluée ajustée par action de 0,63 dollar, contre un consensus de 0,73 dollar. La compagnie souligne qu'elle a augmenté le total des recettes d'exploitation de 51,1 % par rapport au premier trimestre 2022 à 11,43 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. United Airlines reste confiante quant à l'objectif de bénéfice annuel dilué ajusté par action pour 2023, qui se situe entre 10 et 12 dollars.

Au titre de son premier trimestre fiscal, le bilan est plutôt favorable pour Netflix qui a dépassé les attentes de bénéfices mais raté le consensus de revenus et celui des gains d'abonnés. Son résultat net ressort à 1,31 milliard contre 1,6 milliard. La marge opérationnelle s'est repliée à 21% contre 25,1% au premier trimestre 2022. La firme a généré un chiffre d'affaires de 8,16 milliards de dollars, en hausse de 3,7%, le consensus étant fixé à 8,18 milliards de dollars. " Pour faire bref, nous commençons bien 2023 ", ont fait savoir les nouveaux dirigeants Greg Peters et Ted Sarandos.

Abbott est attendu en hausse à Wall Street après avoir publié un bénéfice net par action dilué ajusté de 1,03 dollar pour le premier trimestre 2023, supérieur aux attentes: son objectif de bénéfice par action dilué ajusté reste inchangé, entre 4,30 et 4,50 dollars. Les ventes déclarées totales pour la période ressortent à 9,74 milliards de dollars, en baisse de 18,1% sur un an du fait de la baisse des tests Covid-19. Le dividende trimestriel sera de 0,51 dollar par action. Abbott prévoit maintenant une croissance organique des ventes annuelles 2023, hors tests COVID-191, de 5 à 9% .

(AOF) - Les marchés américains sont orientés en baisse. La prudence et l'aversion au risque sont les maîtres-mots de la séance faisant écho aux Bourses européennes. Côté valeurs, Netflix est sanctionné après la publication de ses résultats trimestriels contrastés tandis que United Airlines a le vent en poupe. Les investisseurs attendent la publication ce soir du livre beige de la Fed, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire en vue de la réunion des 2 et 3 mai. Vers 17h30, le Dow Jones fléchit de 0,27% à 33 885,11 points tandis que le Nasdaq régresse de 0,31% à 12 115,80 points.

