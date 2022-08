Analyse mi-séance AOF Wall Street - Des marchés en hausse et des investisseurs en confiance

(AOF) - Les marchés actions américains sont orientés à la hausse. Les indicateurs jugés rassurants des derniers jours sur l'inflation apaisent en partie les craintes d'une forte hausse de taux en septembre. Ce vendredi, une autre bonne nouvelle a été accueillie par les investisseurs avec l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui s'est affiché bien meilleur que prévu en août à 55,1 points contre 51,5 points en juillet. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,30% et le Nasdaq, 0,72%.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance du consommateur américain mesuré par l'Université du Michigan est ressorti à 55,1 au mois d'août contre un consensus de 52,5 et après 51,5 en juillet.

Les prix à l'importation en juillet ont baissé de 1,4 % contre une prévision de -1%. En juin, ils avaient augmenté de 0,2 % contre une prévision de 0,7 %.

Aux Etats-Unis, 262 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées. Les économistes tablaient sur 263 000 après 248 000 la semaine précédente (révisé de 260 000).

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont reculé de 0,5% en juillet sur un mois. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,2% après +1% en juin (révisé de +1,1%). Ils reculent pour la première fois depuis deux ans. Sur un an, les prix à la production ont grimpé de 9,8% contre un consensus de +10,4% après +11,3% en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

L'action du laboratoire de séquençage génétique Illumina chute de près de 15% en avant-Bourse après des résultats trimestriels jugés décevants et en deçà des prévisions. Le groupe a déclaré une perte de 535 millions de dollars, ou 3,40 dollars par action, contre un bénéfice net de 187 millions de dollars, ou 1,26 dollars par action, à la même période l'an dernier. Les revenus ont atteint 1,16 milliard de dollars, contre 1,13 milliard de dollars au trimestre de l'année précédente.

Johnson & Johnson a annoncé qu'il allait cesser de commercialiser de la poudre pour bébé à base de talc dès 2023 partout dans le monde. Cette décision est prise plus de deux ans après l’arrêt des ventes de ce produit aux Etats-Unis et au Canada, faisant l'objet de milliers poursuites pour atteinte à la sécurité des consommateurs.

Rivian a accusé au deuxième trimestre 2022 une perte moins marquée que prévu mais dévoilé des perspectives dégradées. Le fabricant de véhicules électriques est pénalisé par des problèmes de chaîne d'approvisionnement et par la hausse du coût des intrants. La perte nette est ressortie à 1,7 milliard de dollars contre 580 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 1,62 dollar. Les analystes tablaient sur une perte de 1,63 dollar.