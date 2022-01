Analyse mi-séance AOF Wall Street - Des marchés complètement déprimés

(AOF) - Les marchés américains sont dans le rouge. La hausse des rendements obligataire jusqu'à des niveaux inconnus depuis la période pré-pandémie, ainsi qu'un baril de pétrole au plus haut depuis 7 ans, pénalisent les actions. Côté statistiques, l'indice Empire State s'est effondré en janvier. les bénéfices de Goldman Sachs ont eux baissé plus que prévu. Microsoft a frappé un très gros coup avec l'acquisition d'Activision Blizzard, ce qui soutient le secteur des jeux vidéo. A la mi-séance, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq cèdent respectivement 1,37%, 1,51% et 1,93%.

Coup de tonnerre dans le secteur des jeux vidéo: Microsoft a annoncé le rachat de l'éditeur Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars en numéraire. En Bourse, l'action du numéro un mondial des logiciels perd 0,62% à 308,27 dollars. Le titre de l'éditeur de Call of Duty ne s'enflamme en revanche que de 29,49%, à 84,68 dollars, alors que Microsoft a offert une prime de 45,3% par rapport au cours de vendredi soir. Il s'agit du rachat le plus important de l'histoire de ce secteur, mais aussi de l'histoire Microsoft.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé après plusieurs mauvaises surprises sur le plan statistique. Les ventes au détail ont baissé de 1,9% en décembre, alors que le consensus tablait sur une stabilité. De plus, la confiance des consommateurs a reculé plus que prévu en janvier. S’ajoutent à ces déceptions le mauvais accueil réservé aux résultats de JPMorgan, Citi et BlackRock. Le Dow Jones a cédé 0,56% à 35 911,81 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,59% à 14 893,75 points. Sur la semaine, le Dow Jones a perdu 0,9% et le Nasdaq, 0,3%.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de l'Etat de New-York, qui mesure le niveau d'activité dans ce secteur dans la région, est tombé à -0,7 au mois de janvier, bien loin des attentes des économistes qui le voyaient à 25. Il avait atteint 31,9 en décembre.

Les valeurs à suivre

Activision Blizzard - Microsoft

Microsoft a annoncé le rachat de l'éditeur de jeux vidéo, Activision Blizzard, pour 68,7 milliards de dollars. Le géant informatique propose 95 dollars par action en numéraire, soit une prime de 45,3% par rapport au cours de clôture de vendredi. Une fois la transaction finalisée, Microsoft deviendra le troisième éditeur de jeux vidéo au monde en termes de revenus, derrière Tencent et Sony. Bobby Kotick restera le patron d'Activision Blizzard. Il s'agit du plus grand rachat jamais réalisé par le géant américain de la technologie.

Activision Blizzard

Une porte-parole d'Activision Blizzard, Helaine Klasky, a confirmé que 37 personnes avaient quitté l'entreprise et que 44 autres avaient fait l'objet de mesures disciplinaires dans le cadre de l'enquête menée par l'éditeur de jeux vidéo sur des cas de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié, rapporte le Wall Street Journal. Les mesures prises par Activision font suite à la pression soutenue exercée par les actionnaires, le personnel et les partenaires commerciaux pour que la société rende davantage de comptes sur sa gestion des problèmes d'inconduite.

Airbnb

Airbnb lâche plus de 3% ce mardi en préouverture de Wall Street, dans le sillage d'une note défavorable d'analyste. En effet, Gordon Haskett n'est désormais plus à l'Achat sur la plate-forme américaine de location de logements entre particuliers, selon une source de marché. L'expert estime difficile de justifier la valorisation actuelle et met en avant le risque que fait peser Omicron sur les résultats du premier trimestre.

AT&T - Verizon

Alors qu'AT&T et Verizon doivent lancer leur réseau 5G demain, mercredi 19 janvier 2022, les compagnies aériennes américaines se sont de nouveau inquiétées des interférences possibles que cela pourrait avoir avec les appareils de bord des avions. Dans une lettre adressée notamment au ministre des Transports et à la FAA, elles ont mis en garde contre les conséquences "catastrophiques" que cela pourrait provoquer: avions cloués au sol, Américains bloqués à l'étranger, commerce à l'arrêt...

Boeing

Great Bay Airlines négocierait avec Airbus et Boeing une commande portant sur un maximum de 30 moyen-courriers. C'est ce qu'a rapporté lundi Bloomberg sur la base d'une source proche du dossier. La compagnie aérienne basée à Hong Kong hésiterait entre l'Airbus A321neo et le Boeing 737 MAX 10. Une telle commande pourrait atteindre 1,77 milliard de dollars.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a dévoilé des profits historiques en dépit d'une baisse plus forte que prévu des bénéfices au quatrième trimestre. Sur cette période, la célèbre banque d'affaires américaine a enregistré un bénéfice net part du groupe en repli de 13% à 3,8 milliards de dollars, soit 10,81 dollars par action. Comme il est de tradition pour Goldman Sachs, le consensus est très éloigné de la réalité à 11,77 dollars. Sur l'année, le bénéfice net, part du groupe, a bondi de 137% à 21,15 milliards de dollars.

Pfizer - Moderna

Une deuxième dose de rappel des vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna n'a pas permis de prévenir les infections du variant Omicron, selon une étude menée par un hôpital en Israël. Les vaccins ont, certes, renforcé le nombre d'anticorps, mais pas suffisamment pour protéger efficacement d’Omicron.