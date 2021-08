Analyse mi-séance AOF Wall Street - Début de semaine prudent sur fonds d'inquiétudes économiques et géopolitiques

(AOF) - Wall Street évolue dans le rouge lundi, dans le sillage d'indicateurs décevants en Chine. La croissance de la production industrielle et des ventes au détail a en effet ralenti plus que prévu en juillet. Aux Etats-Unis, c'est l'indice « Empire State » a nettement chuté en août. A ces inquiétudes concernant le rythme de la reprise économique mondiale, s'ajoutent également des craintes sur le front géopolitique avec la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan. Vers 17h15, le Dow Jones cède 0,40% à 35 374,87 points et le Nasdaq Composite perd 1,25% à 14 637,62 points.

La séance est difficile pour Tesla à Wall Street, où il chute de plus de 5% à 680,68 dollars l'action. Le constructeur américain de véhicules électriques est pénalisé par l'ouverture d'une enquête préliminaire sur son système d'assistance à la conduite (" Autopilot ") par l'autorité nationale américaine de sécurité routière (NHTSA). L'enquête concerne des centaines de milliers de Model Y,X ,S et 3 produits entre 2014 et 2021. Elle fait suite à 11 accidents qui se sont produits depuis 2018.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier ("Empire State") de la Fed de New-York est ressorti à 18,30 en août 2021 contre 43 en juillet et un consensus Briefing.com de 26.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Discovery

Le groupe de médias Discovery continuera de diffuser sa chaîne TVN24 en Pologne en vertu du droit européen, en dépit de la décision de Varsovie de ne pas renouveler sa licence. En effet, l'américain a obtenu une licence de diffusion néerlandaise pour sa chaîne d'information après le vote la semaine dernière d'une loi qui interdit à tout groupe non-européen de détenir plus de 49% d'une chaîne de télévision polonaise. Discovery a ainsi l'intention d' "engager une action en justice dans le cadre du traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis d'Amérique et la République de Pologne".

Hyatt Hotels

Hyatt Hotels a annoncé dimanche un accord visant à faire l'acquisition d'Apple Leisure Group pour 2,7 milliards de dollars en cash auprès du groupe KKR et de KSL Capital Partners. Hyatt Hotels cherche ainsi à se renforcer sur le segment du voyage de luxe de loisir. La finalisation de l'opération est prévue pour le quatrième trimestre 2021.

T-Mobile

Le géant américain des télécommunications, T-Mobile, a confirmé dimanche mener une enquête sur un possible vol de données personnelles de ses clients. Ce piratage a d'abord été révélé par le site Vice, qui affirme avoir été en contact avec l'auteur des faits et affirmé que les données qu'il a vues semblaient appartenir à des clients de T-Mobile. Le hacker, qui avait vanté ses mérites sur un forum en ligne, chercherait à obtenir 6 bitcoins, soit environ 270 000 dollars. T-Mobile aurait réussi à reprendre le contrôle de ses serveurs, mais plus de 100 millions de clients pourraient être concernés.