Analyse mi-séance AOF Wall Street - Dans le vert, la hausse des taux profite aux banques

(AOF) - Les marchés actions américains sont en hausse malgré la poursuite de la guerre en Ukraine et le ton plus agressif adopté hier par la Fed. Les valeurs bancaires bénéficient à plein de la remontée des taux. Vers 16h40, le rendement du Bon du Trésor à 10 ans gagne plus de 8 points de base à 2,366% soit son niveau le plus élevé depuis mai 2019. Au chapitre des valeurs, Nike est soutenue par des résultats trimestriels supérieurs au consensus. A l'approche de la mi-séance, le Dow Jones 0,98% à 34 760,8 points tandis que le Nasdaq grimpe de près de 2% à 14 095,33 points.

Nike gagne 4,4% à 135,8 dollars, soutenu par la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre clos le 28 février, l'équipementier américain a réalisé un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, soit 0,87 dollar par action, contre 0,9 dollar par action un an plus tôt. Le consensus tablait sur 0,71 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de près de 5% à 10,87 milliards. Wall Street visait 10,6 milliards. La marge brute a grimpé de 100 points de base à 46,6% grâce notamment à la vente en ligne.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alibaba

Alibaba a relevé son programme de rachat d'actions de 15 à 25 milliards de dollars. Cette décision d'augmenter les rachats d'actions est "un signe de confiance dans la croissance continue de la société à l'avenir", a déclaré Alibaba dans un communiqué. Le programme de rachat devrait être effectif pendant deux ans, jusqu'en mars 2024.

Alphabet

" Nous sommes maintenant prêts à commencer à introduire le Waymo Driver en mode entièrement autonome - sans spécialiste au volant - dans la ville, ce qui constitue une étape majeure sur la voie du déploiement d'un service commercial entièrement autonome " a indiqué la division d'Alphabet à propos de l'expérimentation de son service à San Francisco.

Nike

Pfizer

Pfizer fournira à l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance) jusqu'à 4 millions de doses de son antiviral Covid pour 95 pays à revenu faible ou intermédiaire. Cette liste inclut tous les pays à revenu moyen inférieur et inférieur et certains pays à revenu moyen supérieur d'Afrique subsaharienne ainsi que les pays qui sont passés du statut de pays à revenu moyen inférieur à celui de pays à revenu moyen supérieur au cours des cinq dernières années, représentant environ 53 % de la population mondiale. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.