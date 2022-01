Analyse mi-séance AOF Wall Street - Dans le rouge après l'emploi information fournie par AOF • 07/01/2022 à 17:23



(AOF) - Un temps indécis, les marchés actions américains évoluent dans le rouge à l'approche de la mi-séance après un rapport sur l'emploi difficile à analyser de prime abord. D'un côté, les créations de postes sont ressorties très décevantes et ce alors qu'Omicron n'a pas encore frappé. Dès lors, le durcissement de la politique monétaire de la Fed pourrait sembler trop hâtif, voire dangereux pour la croissance. De l'autre, l'inflation salariale se poursuit (+0,6% en un mois, +4,7% en un an), ce qui valide le point de vue de Jerome Powell. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,2% et le Nasdaq, 1,1%.



The New York Times Compagny s'effrite de près de 10% aujourd'hui à Wall Street, à 43,35 dollars. Les investisseurs n'ont semble-t-il pas apprécié la diversification du groupe après l'annonce du rachat, pour 550 millions de dollars, du site d'informations sportives The Athletic. Une opération visant à élargir son offre d'abonnements et attirer les jeunes lecteurs.



L'économie a créé au mois de décembre 199 000 postes. Le taux de chômage est ressorti à 3,9% contre 4,2% en novembre. Le consensus Reuters prévoyait 400 000 postes non-agricoles créés contre 249 000 en novembre (chiffre révisé de 210 000) et un taux de chômage de 4,1%





Le patron d'Apple Tim Cook a reçu l'année dernière 98,73 millions de dollars de rémunération. Outre son salaire de 3 millions de dollars, il a reçu une prime de 12 millions de dollars, 82,35 millions de dollars en actions et d'autres compensations représentant près de 1,4 million de dollar. Le successeur de Steve Jobs avait reçu seulement 14,77 millions de dollars en 2020. Il n'avait alors pas reçu d'actions. Le Directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a, lui, reçu près de 27 millions de dollars en 2021.

Coca-Cola Co. et Constellation Brands ont signé partenariat pour une nouvelle version alcoolisée de la marque de boisson gazeuse Fresca. Le lancement aux États-Unis est prévu pour 2022. Selon Constellation Brands, les boissons alternatives pour adultes, y compris les cocktails prêts à boire, constituent un segment de près de 8 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel attendu de 15 à 17% au cours des trois prochaines années. En outre, Fresca connaît un regain de popularité, devenant la marque de boisson gazeuse à la croissance la plus rapide du portefeuille de Coca-Cola.



La biotech Exscientia a signé un accord avec Sanofi pour développer jusqu'à 15 nouveaux candidats médicaments en oncologie et en immunologie en utilisant la plateforme d'intelligence artificielle d'Exscientia. Dans le cadre de cet accord, Sanofi versera à Exscientia un paiement initial de 100 millions de dollars. Les paiements d'étape supplémentaires peuvent atteindre 5,2 milliards de dollars.



GameStop

Le distributeur de jeux vidéo GameStop est attendu en forte hausse à Wall Street à la faveur d'informations de presse selon laquelle il prévoirait de lancer une place de marché pour les NFT destinés aux joueurs d'ici la fin de l'année. Selon une personne proche du dossier citée par Bloomberg, il serait également en pourparlers avec des sociétés de crypto et de blockchain pour savoir quels jetons pourraient être utilisés sur la place de marché.



New York Times

The New York Times Compagny a annoncé hier soir avoir signé un accord pour acquérir le site d'informations sportives The Athletic pour un montant de 550 millions de dollars. Le groupe de presse s'attend à ce que l'opération soit immédiatement relutive en termes de croissance des revenus et qu'elle ait un effet dilutif sur son bénéfice d'exploitation pendant environ trois ans, au fur et à mesure de l'augmentation des abonnements et de la mise en place d'une activité publicitaire, puis un effet positif par la suite.