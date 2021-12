Analyse mi-séance AOF Wall Street - Beau rebond, les "techs" en soutien

(AOF) - Wall Street poursuit un vigoureux rebond alimenté par des nouvelles rassurantes concernant Omicron. Le variant ne semble pas plus dangereux que les autres et ne devrait donc peser sur la reprise mondiale, un scénario redouté à la fin du mois dernier. L'appétit pour le risque bénéfice aux "techs". Au chapitre économique, le déficit de la balance commerciale s'est réduit de 18% en octobre grâce à un bond des exportations alors que les importations ont été ralenties par les problèmes d'approvisionnement. Vers 17h20, le Dow Jones gagne 35 816 points. Le Nasdaq grimpe de 2,96% à 15 679 points.

Intel gagne 4,6% à 53,4 dollars, se classant ainsi parmi les plus fortes hausses du Dow Jones. Outre la bonne orientation des valeurs technologiques en général, le fabricant de semi-conducteurs bénéficie de l'annonce de la prochaine introduction en Bourse de sa filiale Mobileye. Spécialisée dans les puces et logiciels d'assistance à la conduite, elle avait été achetée 15,3 milliards de dollars en 2017 et pourrait désormais en devoir plus de 50 milliards de dollars, selon les médias américains.

Les chiffres économiques du jour

La productivité du travail aux Etats-Unis a reculé de 4,8% au troisième trimestre. Les économistes tablaient sur une baisse de 4,9% après -5% au deuxième trimestre. Le coût unitaire du travail sur la même période a grimpé de 9,6%. Le consensus visait +8,2% après +8,3% au trimestre précédent.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale s'est établie en octobre à 67,1 milliards de dollars. Les économistes tablaient sur 66,8 milliards après 81,4 milliards en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Airlines

American Airlines a annoncé que Doug Parker quitterait ses fonctions de directeur général le 31 mars prochain. Il a passé près de 9 années à la tête de la compagnie aérienne américaine. Doug Parker sera remplacé par Robert Isom, l'actuel président du groupe.

Boeing

Bonne nouvelle pour Boeing et son 737 MAX. La société d'investissement 777 Partners a passé une commande additionnelle de 30 avions auprès du géant aéronautique. En mars dernier, 777 Partners avait passé une commande ferme de 24 avions 737-8s. L'accord prévoiyait alors une option portant sur 60 appareils supplémentaires.

KKR

Telecom Italia a désigné Goldman Sachs et LionTree comme conseillers financiers "afin d'évaluer correctement la portée, le contenu, les conditions et les conséquences" de l'offre de rachat non-contraignante formulée par le fonds KKR. Ils auront également pour mission de "développer et prendre, de manière adéquatement informée, les décisions s'y rapportant et relevant de leurs compétences".

Intel

Intel prévoit d'introduire en Bourse sa filiale Mobileye vers le milieu de l'année 2022. Cette filiale spécialisée dans les voitures autonomes pourrait être valorisée plus 50 milliards de dollars, selon une source proche du dossier citée par Reuters. Au terme de l'opération, Intel restera l'actionnaire majoritaire. Ce mardi, l'action du géant américain grimpe de presque 8% en préouverture de Wall Street. .