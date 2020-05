Analyse mi-séance AOF Wall Street - Beau rebond

(AOF) - Wall Street rebondit. La volatilité reste de mise sur les marchés qui réagissent à chaque nouvelle liée à la pandémie. Aujourd'hui, les investisseurs peuvent saluer la baisse du nombre de morts à New York causés par le virus. 105 patients sont décédés en 24h, soit le chiffre le plus faible depuis le mois de mars, signe que la crise sanitaire s'estompe. Au chapitre des valeurs, les résultats du spécialiste du bricolage Lowe's ont battu le consensus tandis qu'Amazon est au firmament. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 1,7% à 24 626 points tandis que le Nasdaq s'adjuge 2% à 9 730 points.

Les marchés américains sont de nouveau bien orientés, toujours soutenus par quelques poids lourds de la tech, à l'instar de Microsoft, Apple ou encore Alphabet, maison-mère de Google. Mais c'est surtout aujourd'hui Amazon qui se distingue aujourd'hui en inscrivant un nouveau plus haut historique à 2 489,80 dollars, portant sa capitalisation boursière à 1 240 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, l'action du cybermarchand et spécialiste du cloud progresse de plus de 34% tandis que le Nasdaq Composite a gagné un peu moins de 5%.

Les chiffres économiques du jour

Le cours du baril de WTI américain gagne 4,3% à 33,33 dollars après l'annonce d'une baisse inattendue des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis. Les stocks de brut ont baissé de 4,983 millions de barils. Les économistes tablaient sur un rebond de +1,151 million après -0,745 million la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

JOHNSON & JOHNSON

Johnson & Johnson a déclaré qu'il mettrait fin à la commercialisation de sa poudre de talc pour bébé aux États-Unis et au Canada. Le géant américain de la santé grand public fait face à des milliers de poursuites judiciaires affirmant que ce produit a provoqué des cancers chez les femmes l'ayant utilisé. Il a justifié sa décision en expliquant que la demande a diminué en grande partie en raison des changements dans les habitudes de consommation et alimentée par la désinformation sur la sécurité du produit.

LOCKHEED MARTIN

Lockheed Martin a annoncé mardi soir qu'il allait ralentir la production de son avion de chasse F-35 dans son usine du Texas, aux Etats-Unis. Cette décision découle de difficultés d'approvisionnement liées à la crise du Covid-19. " Nous vivons une période difficile, mais c'est en relevant des défis que le programme F-35 performe le mieux ", a commenté Michele Evans vice-présidente en charge des activités aéronautiques.

LOWE'S

Lowe's a fait état d'un bénéfice par action ajusté au premier trimestre (clos le 1er mai 2020) de 1,77 dollar, bien supérieur à l'estimation des analystes de 1,32 dollar. Le chiffre d'affaires du spécialiste du bricolage ressort en hausse de 10,9% en comparables à 19,68 milliards contre un consensus FactSet de 18,34 milliards. Le groupe a précisé qu'il retire ses prévisions financières pour l'exercice 2020 en raison d'une visibilité limitée en ce qui concerne l'impact du Covid-19 sur son activité.

TARGET

Target Corporation a publié un bénéfice par action ajusté au premier trimestre (clos au 2 mai 2020) de 59 cents, au dessus du consensus FactSet de 44 cents. Le chiffre d'affaires du grand distributeur sur la même période ressort à 19,62 milliards de dollars (+10,8% à données comparables) contre une attente des analystes de 19,02 milliards. La société précise que les clients ont fait des achats moins nombreux mais plus importants dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

URBAN OUTFITTERS

Urban Outfitters a dévoilé des résultats trimestriels décevants. Le distributeur de vêtements a accusé au premier trimestre 2020 une perte nette de 138,4 millions de dollars, ou 1,41 dollar par action, contre un bénéfice de 32,6 millions, ou 31 cents par action. Le groupe a été pénalisé par les mesures de confinement liées au coronavirus. Le chiffre d'affaires a chuté de 32% à 588,5 millions. Les analystes tablaient sur une perte de 24 cents et sur un chiffre d'affaires de 660 millions.