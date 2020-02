Analyse mi-séance AOF Wall Street - Apple fait tousser les marchés

(AOF) - Wall Street est en baisse, pénalisé par l'avertissement sur ses ventes lancé par Apple. La firme à la pomme n'atteindra pas ses objectifs trimestriels à cause du coronavirus. L'épidémie devrait par ailleurs nuire à ses résultats du deuxième trimestre, ravivant la crainte d'un impact significatif du virus sur les chaînes d'approvisionnement manufacturières et, par conséquent, sur l'économie mondiale. Apple baisse de près de 2,5%. Vers 17h20, et malgré le rebond de l'Empire State en février, le Dow Jones cède 0,65% à 6 060 points et le Nasdaq, 0,2% à 9 712 points.

Apple (-2,45% à 317 dollars) est relégué à la dernière place de l'indice Dow Jones après avoir averti que le coronavirus l'empêcherait d'atteindre son objectif de revenus pour de deuxième trimestre, clos fin mars, de son exercice. Le groupe technologique américain a mis en cause des difficultés d'approvisionnement pour l'iPhone, la réouverture des usines de ses sous-traitants en Chine étant plus lente qu'anticipé. Il a également été confronté à une demande moindre dans ce pays où il réalise 15% de son activité.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance NAHB du marché immobilier est ressorti en février à 74 contre un consensus de 75 après 75 en janvier.

L'indice manufacturier "Empire State" de la Fed de New York est ressorti en février à 12,9, soit à son plus haut niveau depuis neuf mois, contre un consensus de 5 après 4,8 en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CONAGRA BRANDS

Conagra Brands a révisé à la baisse ses prévisions 2020 en raison d'un troisième trimestre fiscal, clos le 23 février, décevant. Le groupe américain a indiqué que la baisse de la consommation avait affecté l'industrie agroalimentaire dont il fait partie. La société table désormais sur une croissance organique comprise entre 0% et 0,5% contre entre +1% et +1,5% précédemment. La marge opérationnelle courante est attendue entre 15,8% et 16,2%, contre entre 16,2% et 16,8% auparavant. Le BPA, hors éléments exceptionnels, est attendu entre 2 et 2,07 dollars (2,07/2,17 dollars précédemment).

DUPONT

Le directeur général de Dupont, Marc Doyler, et sa directrice financière Jeanmarie Desmond, quittent le groupe spécialisé dans les matériaux spéciaux et la chimie. Son président, Edward Breen, va reprendre les fonctions de directeur général tandis que Lori Koch, vice-présidente des relations avec les investisseurs, est nommée directrice financière. Dans un communiqué, Edward Breen a promis une accélération des résultats, conformément aux engagements pris.

LEGG MASON

Le gestionnaire d'actifs Franklin Resources a annoncé le rachat de son concurrent Legg Mason pour 50 dollars par action en numéraire, valorisation la société 4,5 milliards de dollars. Le prix proposé représente une prime de 22,8% par rapport au cours de clôture de lundi. Sa cible gérait 806 milliards de dollars d'actifs au 31 janvier, ce qui porte l'encours du nouvel ensemble à 1 500 milliards de dollars. 200 millions de dollars d'économies ont été identifiés et la transaction devrait relutive à hauteur de 25% à 30% au niveau du bénéfice par action de l'exercice fiscal 2021.

SPRINT / T-MOBILE US

L'Etat de New York a indiqué qu'il ne ferait pas appel de la décision d'un juge fédéral autorisant le rachat de Sprint par T-Mobile US le 11 février 2020.

WALMART

Walmart a dégagé un bénéfice par action et un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2020 (clos au 31 janvier). Ainsi le BPA ajusté est de 1,38 dollar, en dessous du consensus FactSet de 1,44 dollar. Le chiffre d'affaires a atteint 141,67 milliards de dollars, en hausse de 1,9% en comparable par rapport au dernier trimestre de l'exercice 2019. Le consensus FactSet attendait 142,5 milliards de dollars.