Analyse mi-séance AOF France/Europe - Wall Street pèse sur les Bourses européennes, qui essayent de résister

(AOF) - Les marchés européens sont de retour dans le rouge, Wall Street s'étant retourné à la baisse en seconde partie de séance. Les futures sur les indices américains pointent cependant sur un rebond, d'où le repli limité en Europe. L'accélération de la normalisation de la politique monétaire de la Fed et les craintes à propos des effets du variant omicron continuent d'alimenter l'aversion pour le risque. A Paris, les investisseurs saluent les perspectives de Safran. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,63% à 6 839 points et l'EuroStoxx50, 1,35% à 4 122,71 points.

Sur un marché parisien morose, Safran parvient à progresser de 0,78% à 103,92 euros l’action. A l’occasion d’une journée Investisseurs, l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense a dévoilé sa feuille de route pour les prochaines années. A l’horizon 2025, la marge opérationnelle courante est attendue entre 16% à 18%, soit une augmentation de la marge de plus de 5 points par rapport à 2021, principalement grâce à la croissance des activités de services dans toutes les divisions.

En recul de 4,37% à 42,98 euros, STMicroelectronics échoue à la dernière place de l'indice CAC 40; une information de Bloomberg faisant état d'un ralentissement de la demande pour l'iPhone 13 d'Apple. Or, l'iconique firme américaine est le plus important client du groupe franco-italien de semi-conducteurs, contribuant à hauteur de près d'un quart de ses ventes en 2020.

Pierre & Vacances reste stable aujourd'hui en Bourse à 6,19 euros, évoluant non loin de ses plus bas historiques. Comme l'on pouvait s'y attendre, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a dévoilé des résultats annuels nettement déficitaires. Présentant déjà des difficultés depuis de nombreuses années, la crise du Covid a représenté un défi supplémentaire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En octobre 2021, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 7,3%, en baisse par rapport au taux de 7,4% enregistré en septembre 2021 et au taux de 8,4% en octobre 2020, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6,7% en octobre 2021, stable par rapport au septembre 2021 et en baisse par rapport au taux de 7,5% en octobre 2020.

En octobre 2021, par rapport à septembre 2021, les prix à la production industrielle ont augmenté de 5,4% dans la zone euro et de 5% dans l’Union européenne, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. En septembre 2021, les prix avaient augmenté de 2,8% dans la zone euro et de 2,7% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30.

Vers 12 heure, l'euro gagne 0,03% à 1,1327 dollar.