Analyse mi-séance AOF France/Europe - Volatilité et baisse pour débuter la semaine

(AOF) - La tentative de rebond des marchés européens s’est rapidement évaporée. Les marchés des taux longs sont toujours sous pression : +9 points de base pour le rendement des 10 ans américain et allemand à 3,78% et 2,12%. Les valeurs de croissance à l’avant garde du rebond ont au mieux réduit leurs gains. L’écart de rendement entre l’Allemagne et l’Italie s’agrandit en outre de 4 points de base après la victoire de la coalition de droite à Rome. Les futures sur les indices américains pointent vers une sixième séance d’affilée dans le rouge. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,63% à 5 747,08 points.

En Europe, Unilever progresse de 0,94% à 4 064,50 pence à Londres. Ce matin, le géant des produits de grande consommation a annoncé la retraite, à la fin de l'année prochaine, de son directeur général depuis cinq ans, Alan Jope. Ce dernier, sous la pression des actionnaires et après le rachat manqué de GSK Consumer Healthcare a lancé en 2021 une vaste restructuration du propriétaire des glaces Magnum, du nettoyant Cif et du savon Dove. La société est désormais organisée autour de cinq branches : beauté et bien-être, hygiène personnelle, entretien de la maison, nutrition et glaces.

A Paris, M6 gagne 5,20% à 15,18 euros, soutenu par une information de Bloomberg selon laquelle Stéphane Courbit et ses partenaires financiers ont proposé 20 euros par action pour acquérir la participation de 48% que Bertelsmann, maison-mère de RTL détient dans le groupe de télévision. Cette offre fait ressortir une prime de 38,6% par rapport au cours de clôture de l'action M6 vendredi à 14,43 euros et valorise la participation de 48% à environ 1,22 milliard d'euros. L'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky, aurait aussi fait une proposition, tout comme Xavier Niel.

Valneva gagne 2,29% à 5,81 euros. La biotech franco-autrichienne a engagé des discussions avec un partenaire potentiel pour obtenir un financement qui servirait à la poursuite du programme Covid-19, notamment pour le développement d'un vaccin de seconde génération. Le groupe a précisé ces discussions pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois et pourraient ne pas aboutir à un accord. Bien qu'aucun élément n'ait été précisé, Invest Securities pense possible qu'il puisse s'agir de sociétés qui proposent des solutions de financement via la dette ou "equity lines".

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est tombé à 84,3 en septembre alors qu’il était attendu à 87 par le consensus Reuters. Il s’était élevé à 88,6 en août.

Le ralentissement de l'économie mondiale est plus fort que prévu, prévient l'OCDE dans ses dernières perspectives. L'Organisation de coopération et de développement économiques met en cause la guerre en Ukraine, qui "vient ralentir la croissance et ajoute aux tensions sur les prix, surtout ceux de l'alimentation et de l'énergie". Le dépassement plus marqué que prévu des objectifs d'inflation a ainsi entraîné un "resserrement généralisé des politiques monétaires". La croissance mondiale est désormais attendue à 2,2% en 2023, à comparer avec une prévision de 2,8% en juin.

A la mi-séance, l'euro perd 0,27% à 09667 dollar.