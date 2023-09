Analyse mi-séance AOF France/Europe - Vers une sixième séance consécutive dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens s'affichent de nouveau en repli, la faute à des taux longs se maintenant à des niveaux élevés. Les investisseurs prendront connaissance de l'inflation allemande avant de se focaliser demain sur l'indice des prix en zone euro et aux Etats-Unis. Côté valeurs, Beneteau coule en Bourse après avoir affiché sa prudence sur l'exercice 2024. Les cours du pétrole reculent légèrement après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plus d'un an. Le CAC 40 perd 0,24% à 7 054,67 euros tandis que l'EuroStoxx50 fléchit de 0,58% à 4 107,78 points.

En Europe, Ryanair (-0,43% à 1375 pence) a annoncé aujourd'hui un certain nombre de réductions de programme pour l'hiver 2023, conséquence directe des retards de livraison d'avions Boeing entre septembre et décembre. La compagnie irlandaise à bas coûts s'attendait à recevoir 27 avions entre septembre et décembre, mais en raison des retards de production à l'usine Spirit Fuselage à Wichita (Kansas), combinés aux retards de réparation et de livraison de Boeing à Seattle, Ryanair s'attend maintenant à ne recevoir que 14 appareils entre octobre et décembre.

A Paris, l'annonce par le gouvernement d'instaurer en 2024 une nouvelle taxe sur les concessions autoroutières et les grands aéroports a été accueillie fraîchement par les entreprises directement concernées. Air-France KLM (-3,53% à 11,30 euros), ADP (-1,25% à 110,40 euros), Vinci (-0,67% à 103,72 euros) et Eiffage (-0,18% à 90,56 euros), sont mal orientées en Bourse dans le sillage des marchés.

Beneteau (-15,50% à 11,12 euros) est lanterne rouge du SBF120, le spécialiste des navires de plaisance affichant sa prudence sur 2024. " Dans un contexte de forte hausse des taux d'intérêt et avec un niveau de stocks chez les concessionnaires de retour au niveau pré-covid en volume, un déstockage est attendu dans certains réseaux de distribution en 2024, notamment ceux très actifs sur les petites unités ", a prévenu la société.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice du climat des affaires en zone euro s'est replié en septembre à -0,36 après -0,41 en août. L'indice du sentiment économique est ressorti, lui, à 93,3 contre un consensus de 92,5 et après 93,6 en août.

En Allemagne, les chiffres de l'inflation en septembre seront dévoilés à 14h.

Aux Etats-Unis, la troisième estimation du PIB au deuxième trimestre et le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage seront connus à 14h30.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes immobilières en août seront communiquées à 16h et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

A la mi-séance, l'euro glane 0,20% à 1,0528 dollar.