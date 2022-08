Analyse mi-séance AOF France/Europe - Vent de défiance

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé pour le mois d'août est attendue à 14h15, l'indice PMI de Chicago pour le mois d'août à 15h45 et l'évolution des stocks hebdomadaires de pétrole, à 16h30.

En juillet 2022, les prix de production de l’industrie française accélèrent sur un mois (+2,0 % après +1,5 % au mois précédent). Sur un an, les prix de production de l’industrie française continuent d’augmenter fortement : +25,9 % en juillet 2022 (après +25,2 %)

A Paris, bioMérieux cède 4,4% à 92,4 euros après la publication de résultats semestriels contrastés. Le spécialiste du diagnostic in vitro a été pénalisé par la hausse des coûts logistiques dans un contexte inflationniste. Pour autant, le deuxième trimestre est ressorti supérieur aux attentes. Dans ce cadre, la société a relevé légèrement le bas de fourchette de ses objectifs 2022. Une révision jugée "assez prudente" par Invest Securities au regard de la performance réalisée par le groupe au premier semestre.

En Europe, Rio Tinto grappille 0,3% à 4 830,25 pence à Londres après une séance difficile. Hier, le géant minier a cédé 3,3% dans le sillage du repli des métaux de base lié à la crainte d'une récession mondiale. A cet égard, les prévisions de Berenberg pour le groupe anglo-australien sont pessimistes. Dans une note publiée ce matin, le broker a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 4 300 pence sur la valeur.

(AOF) - La tentative de rebond a fait long feu. Après un début de séance dans le vert, les principaux indices actions ont rapidement basculé dans le rouge. Un excès de nervosité suscité par la décision de la Russie de fermer temporairement le gazoduc Nord Stream 1, risquant d'attiser les tensions sur le marché de l'énergie. Par ailleurs, l'inflation en zone euro a atteint en août un record à 9,1%, renforçant un peu plus le scénario d'un vigoureux resserrement monétaire de la BCE. Le Bund gagne ainsi 6 points de base. Vers midi, le CAC 40 perd 1,1% à 6 139 points et l'Euro Stoxx 50, 0,86%.

