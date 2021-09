Analyse mi-séance AOF France/Europe - Une vague de défiance déferle sur les places financières européennes

Europcar Mobility Group (+0,83% à 0,4997 euro) a affiné aujourd'hui ses perspectives 2021. Le spécialiste de la location de véhicules a dit viser un Ebitda Corporate supérieur à 110 millions d'euros cette année. A titre de comparaison, il était ressorti à -276 millions d'euros en 2020 et 278 millions d'euros en 2019. En parallèle, le groupe a réaffirmé son ambition d'avoir sur l'exercice 2021 un chiffre d'affaires en hausse significative par rapport à l'exercice 2020 et une dette nette Corporate située dans la fourchette de 300-350 millions d'euros, incluant le capex transformatif.

Au sein d'un marché parisien en net repli, l'action Atos parvient à surnager, grappillant 0,07% à 45,50 euros à la faveur de spéculation sur un rachat. L'ancien membre du CAC 40 susciterait l'intérêt de Thales et Sopra Steria, écrit ce matin BFM sur son site Internet. "Thales n'est intéressé que par la division cybersécurité mais Atos n'est pas prêt à la vendre", indique la chaîne d'information. Selon cette dernière, le président de Sopra Steria, Pierre Pasquier, a évoqué l'hypothèse d'un rapprochement devant les représentants des salariés.

Lufthansa (+1,84% à 8,36 euros) a annoncé dimanche le lancement d'une augmentation de capital visant à lever 2,14 milliards d'euros. Au total, près de 600 millions de titres seront émis au prix unitaire de 3,58 euros, soit une décote de 39,3% par rapport au prix théorique moins les droits de vote (TERP). L'objectif de l'opération est de rembourser une partie des aides publiques perçues pour traverser la crise du Covid-19. L'opération démarrera mercredi et s'achèvera le 5 octobre prochain.

(AOF) - C'est une vague d'aversion au risque d'ampleur qui déferle ce lundi sur les Bourses européennes. Les investisseurs manifestent leur inquiétude face au risque systémique que représente un potentiel défaut de paiement du géant immobilier chinois Evergrande. S'y ajoutent les incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire, ainsi que sur la politique monétaire de la Fed, qui doit rendre ses conclusions mercredi. Vers 11h45, le CAC 40 abandonne 2,23% à 6 423,71 points et l'EuroStoxx50 perd 2,24% à 4 038,64 points.

