Analyse mi-séance AOF France/Europe - Une nouvelle journée de records

(AOF) - Les marchés européens continuent d'avancer vers des niveaux historiques vendredi. Le CAC 40 a même dépassé pour la toute première fois la barre symbolique des 7 000 points, quand le Stoxx 600 a atteint un nouveau record. En attendant les chiffres de l'emploi américain cet après-midi, les investisseurs préfèrent donc capitaliser sur les propos rassurants de la Fed, de la BCE ou encore de la BoE plutôt que de prendre leurs bénéfices. De plus, la journée est encore marquée par de nombreux résultats d'entreprises. Le CAC 40 gagne ainsi 0,36% à 7 012,6 pts, et l'Euro Stoxx 50, 0,44% à 4 352,55 pts.

IAG recule de 2,60% à 165,22 pence sur la place de Londres, dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre 2021. La maison mère de British Airways et Iberia a accusé une perte nette de 574 millions d'euros sur la période, contre une perte nette de 1,76 milliard d'euros un an plus tôt. De son côté, la perte opérationnelle (hors éléments exceptionnels) ressort à 485 millions d'euros, contre 1,3 milliard d'euros un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires, il a plus que doublé à 2,71 milliards d'euros.

Après avoir été contraint par les autorités de régulation de mettre leurs actionnaires au pain sec pendant la pandémie, le secteur financier français multiplie les annonces de programmes de rachat d'actions. Dans le sillage de BNP Paribas et de Société Générale, Axa a annoncé jeudi soir qu'il rachèterait jusqu'à 1,7 milliard d'euros de ses titres. En Bourse, l'action de l'assureur perd de l'altitude par rapport à l'ouverture : +0,33% à 25,635 euros.

Spie figure parmi les plus mauvaises performances du SBF 120 vendredi, en raison d'une chute du titre de plus de 2% à 20,90 euros. Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications paye la publication ce matin d'une activité en repli organique de 1,5% à 1,735 milliard d'euros sur le troisième trimestre, pénalisée essentiellement par sa performance en Europe. En effet, si la France reste en hausse de 1,4%, les zones Allemagne-Europe Centrale et Europe du Nord reculent respectivement de 0,6% et 11,1%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les ventes au détail dans la zone euro ont reculé de 0,3% en septembre sur un mois, alors que les analystes attendaient une progression de 0,3%, après une hausse de 1% (révisé) en août. En données annualisées, elles sont grimpé de 2,5%, contre des attentes à +1,5% et un mois d'août à +1,5% (révisé).

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 13h30 du rapport sur l'emploi pour octobre.

Vers midi, l'euro cède 0,16% à 1,1535 dollar.