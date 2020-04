Analyse mi-séance AOF France/Europe - Une lueur d'espoir

(AOF) - Les principaux marchés actions européens, exceptés à Londres, évoluent en légère hausse ce mardi après le long week end de Pâques. Les investisseurs veulent croire à une réouverture prochaine de l'économie en Europe et aux Etats-Unis. En fixant au 11 mai la date du début du "déconfinement" en France, Emmanuel Macron a redonné un peu de visibilité aux ménages et, surtout, aux entreprises. A la Bourse de Paris, les valeurs défensives et du luxe sont les plus recherchées. Vers midi, le CAC 40 grappille 0,09% à 4 511 points tandis que l'Euro Stoxx 50 gagne 0,8% à 2 916 points.

Valeo (+1,27 % à 17,17 euros) a rejoint la longue liste des sociétés ayant abandonné leurs objectifs financiers pour 2020 en raison de la crise du Covid-19. L'équipementier automobile est pénalisé par la chute d'activité qui a commencé à affecter ses usines en Chine en début d'année, puis ses sites en Europe et en Amérique de Nord durant les deux dernières semaines de mars. Compte tenu de l'absence de visibilité, le groupe n'est pas en mesure de donner une nouvelle guidance pour le moment.

Renault abandonne 0,3% à 18,782 euros après l'annonce de la suppression du dividende prévu au titre de 2019. Le groupe a par ailleurs dévoilé sa nouvelle stratégie en Chine. Le constructeur se recentre sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires et se désengage de sa coentreprise avec Dongfeng Motor.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des prix des importations en mars aux Etats-Unis.

Vers midi, l'euro gagne 0,05% à 1,0944 dollar.