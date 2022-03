Analyse mi-séance AOF France/Europe - Une hausse se dessine

(AOF) - Incertaines une bonne partie de la matinée, les actions européennes ont pris le chemin de la hausse comme les futures américaines et le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans. Sur le Vieux Continent, les marchés relativisent la dégradation plus marquée que prévu du climat des affaires en Allemagne mais sont rassurés par l'engagement des Etats-Unis à fournir davantage de gaz naturel liquéfié à l'Europe afin de réduire la dépendance de cette dernière au gaz russe. Vers 12h10, le CAC 40 gagne 0,6% à 6 595,3 points tandis que l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,47% à 3 881,59 points.

Husqvarna perd plus de 3,5% vendredi à la bourse de Stockholm, à 96,68 couronnes suédoises, après avoir annoncé qu'il anticipait une baisse de sa production au premier trimestre 2022 en raison des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et la pénurie de composants. Malgré tout, la forte demande "sur tous les marchés principaux et dans toutes les catégories de produits" devrait permettre au chiffre d'affaires de ressortir en hausse, puisque le fabricant d'outillage et de matériel de jardinage l'attend à 15 milliards de couronnes, contre 14 milliards au premier trimestre l'an passé.

Plastic Omnium avance de 0,76% à 15,86 euros sur la place de Paris. L’équipementier automobile a conclu accord avec le groupe ams Osram pour acquérir 100% d'AMLS (Automotive Lighting Systems GmbH), un acteur allemand de l'éclairage automobile, pour une valeur d’entreprise de 65 millions d’euros. Le développement du groupe dans des activités non dépendantes à des technologies de motorisations semble hautement stratégique et complémentaire au plan d’investissement dans la mobilité hydrogène, juge Midcap Partners. Le prix de l’acquisition lui semble, de plus, parfaitement raisonnable.

Esker chute de 13,73% à 168,40 euros, le groupe technologique ayant émis un profit warning. Le résultat net a bondi de 24% à 14,3 millions d'euros. Le résultat d'exploitation du groupe spécialisé dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion a progressé de 22% à 16,6 millions d'euros. Ce dernier était attendu à 18,4 millions d'euros. La rentabilité opérationnelle augmente ainsi légèrement de 12,1% à 12,4% en 2021.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en mars est ressorti à 90,8 contre un consensus de 94,2 après 98,5 en février (chiffre révisé de 98,9).

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mars et les promesses de ventes de logements en février seront dévoilés à 15h.

Vers midi, l'euro gagne 0,07% à 1,1013 dollar.