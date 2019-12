Analyse mi-séance AOF France/Europe - Une fin d'année en pente douce

(AOF) - Les principaux marchés actions européens se replient dans le sillage de la clôture en ordre dispersé de Wall Street vendredi et négative de Tokyo ce lundi. Les prochains jours promettent d'être particulièrement calmes alors que le Nouvel An approche. En l'absence d'informations majeures, les investisseurs présents réagissent à l'annonce d'une fraude financière de 190 millions d'euros au sein de la filiale thaïlandaise d'EssilorLuxottica. Vers 12h30, le CAC 40 cède 0,33% à 6 017,77 points. L'Euro Stoxx 50 perd 0,48% à 3 764,20 points.

Novartis perd 0,41% à 92,73 francs suisses à Zurich après avoir cédé 0,1% vendredi dernier. Les investisseurs restent indifférents à la polémique suscitée par le laboratoire suisse. Ce dernier a décidé de tirer au sort les bénéficiaires du médicament le plus cher du monde, Zolgensma. Facturé plus de 2 millions de dollars, ce traitement permet de traiter l'amyotrophie spinale, une maladie génétique rare qui entraine le plus souvent la mort de l'enfant. Novartis distribuera 50 doses du traitement jusqu'en juin pour les bébés de moins de 2 ans, avec jusqu'à 100 doses d'ici 2020, selon Reuters.

En repli de 1,9% à 136,50 euros, EssilorLuxottica accuse la plus forte baisse du CAC 40. L'opticien franco-italien s'est dit victime d'une fraude financière en Thaïlande. L'impact financier de cette fraude est estimé à un maximum de 190 millions d'euros avant assurances, actions légales en cours et recouvrements attendus de fonds supplémentaires actuellement bloqués sur divers comptes en banque. Il sera comptabilisé dans le résultat opérationnel 2019 et sera ajusté dans les états financiers du groupe.

CGG gagne 2,97% à 2,88 euros. La société de recherche sismique a annoncé ce matin que son net cash-flow 2019 serait supérieur à ses attentes malgré le paiement de 35 millions de dollars à son partenaire Fugro lié à la sortie définitive de son activité d'acquisition de données sismiques fond de mer. Dans ce cadre, le groupe français a mis fin à son accord d'actionnariat dans la joint-venture Seabed Geosolutions (SBGS) et ce à compter du 31 décembre 2019.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les promesses de vente immobilières de novembre aux Etats-Unis sont attendues à 16h.

Vers 12h25, l'euro gagne 0,21% à 1,1200 dollar.