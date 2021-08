Analyse mi-séance AOF France/Europe - Une entame de semaine sans grand changement pour les Bourses européennes

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent proches de l'équilibre lundi à la mi-journée, dans un contexte de repli des matières premières. Après une semaine passée en hausse continue, soutenus par les bons résultats trimestriels et de nombreuses statistiques positives, notamment du côté de l'emploi américain, les investisseurs reprennent leur souffle afin de digérer toutes ces nouvelles. Côté valeurs, la spéculation se poursuit sur le dossier Atos. Vers 11h50, le CAC 40 cède 0,06% à 6 812,49 points tandis que l'EuroStoxx50 grappille 0,02% à 4 175,37 points.

Le service de livraison de colis PostNL trébuche à la bourse d'Amsterdam, le titre cédant 3,31% à 4,41 euros par action. Le groupe néerlandais a pourtant livré ce matin des résultats en hausse et des perspectives relevées. En effet, celui-ci a réalisé au second trimestre 2021 un EBITDA normalisé de 63 millions d'euros, en croissance de 16,7% sur un an. En revanche, hors éléments exceptionnels et liés au covid-19, celui-ci a reculé de 10% à 26 millions d'euros.

La spéculation va toujours bon train sur le dossier Atos. Après avoir déjà gagné près de 11% vendredi, le titre s'adjuge encore 2,79% ce lundi à 44,55 euros. Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises continue de bénéficier d'une information du site Internet DealReporter selon laquelle il intéresserait certains fonds d'investissement, dont Cinven, KKR, Advent et Bain.

Sanofi (+0,16% à 86,39 euros) a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé son Nexviazyme (avalglucosidase alpha-ngpt) pour le traitement des patients à partir de l'âge d'un an présentant une forme tardive de la maladie de Pompe, une maladie musculaire progressive et invalidante qui affecte la fonction respiratoire et la mobilité. Nexviazyme est un traitement enzymatique substitutif conçu pour cibler spécifiquement le récepteur mannose-6-phosphate (M6P), principale voie de la capture cellulaire de l'enzymothérapie substitutive dans la maladie de Pompe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, la balance commerciale au mois de juin a affiché un excédent de 16,3 milliards d'euros, contre 12,5 milliards en mai. Les exportations ont grimpé de 1,3% sur un mois, contre +0,4% attendu (+0,3% en juin), et les importations ont augmenté de 0,6%, contre +0,5% attendu (+3,4% en juin).

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, a reculé à 22,2 en août 2021, contre 29,8 en juillet. Le consensus anticipait un repli moindre à 29.

Vers 11h50, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,1760 dollar.