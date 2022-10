Analyse mi-séance AOF France/Europe - Un semblant d'équilibre avant le rapport US sur l'emploi

Renault caracole en tête de l'indice parisien (+4,09% à 30,44 euros) après que Oddo BHF a relevé son opinion de Neutre à Surperformance ainsi que son objectif de cours de 35 à 55 euros. Selon des sources de marché, le broker juge positive la combinaison d'un redressement opérationnel et d'une nouvelle organisation interne bâtie, notamment, autour d'un dialogue renouvelé avec Nissan.

Les actions des sociétés liées aux semi-conducteurs reculent en Europe alors que les mauvaises nouvelles ne cessent de s'accumuler pour cette industrie. Aux Pays-Bas, l'action ASML recule de 1,96% à 467,15 euros tandis qu'à Francfort, Infineon perd 1,07% à 25,29 euros. A Paris, STMicroelectronics (-2,22% à 34,76 euros) ferme la marche de l'indice CAC 40 et Soitec cède 1,59% à 126,95 euros. Le secteur des semi-conducteurs souffre de la faiblesse du marché du PC, combinée à des stocks trop élevés pour les puces nécessaires à leur fabrication.

(AOF) - Les Bourses européennes affichent un certain équilibre à mi-séance. Cette position des marchés reflète l'attentisme des investisseurs avant la publication dans l'après-midi du très attendu rapport sur l'emploi américain. Les statistiques publiées dans la matinée ont fait état d'une baisse de la production allemande plus importante que prévu en août tandis que le déficit commercial en France s'élève à 15,3 milliards d'euros en août contre 14,8 milliards le mois précédent. Vers midi, le CAC 40 progresse de 0,23% à 5950,20 points alors que l'Euro Stoxx 50 abandonne 0,12% à 3429,29 points.

