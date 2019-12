Analyse mi-séance AOF France/Europe - Un lundi tranquille

(AOF) - Les principaux marchés actions européens évoluent proches de l'équilibre. Si Wall Street a décroché de nouveaux records de clôture vendredi dernier, les investisseurs ne sont plus guère enclins à prendre des risques à deux jours de Noël. La semaine sera plus courte qu'à l'ordinaire, Euronext clôturera mardi à 14h pour ne ré-ouvrir que vendredi 27 décembre. Au chapitre des grandes valeurs, c'est logiquement le calme plat. Du coté des valeurs moyennes, Virbac se distingue. Vers midi, le CAC 40 grappille 0,03% à 6 023,52 points tandis que l'Euro Stoxx 50 cède 0,1% à 3 772,64 points.

Au chapitre des valeurs européennes, BASF recule de 0,4% à 67,67 euros. Le géant allemand de la chimie a cédé sa division chimie de construction pour un montant de 3,17 milliards d'euros au fonds d'investissement américain Lone Star. La transaction devrait être achevée d'ici le troisième trimestre 2020. La branche emploie plus de 7000 employés dans une soixantaine de pays et a dégagé un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards d'euros en 2018. BASF se délèste du premier fabricant mondial d'additifs pour béton pour se concentrer sur ses activités les plus rentables.

Virbac se prépare un Noël serein. Vendredi dernier, le laboratoire vétérinaire français a relevé ses prévisions annuelles et annoncé qu'une nouvelle inspection de la FDA sur son site américain de St. Louis, la cause de tous ces maux ces dernières années, s'était bien déroulée. Résultat, l'action bondit de 11,2% à 248,50 euros. Suite à la très bonne performance constatée sur la fin de l'année 2019, Virbac ajuste la perspective de croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants qui devrait à présent se situer entre 6% et 7% par rapport à 2018.

Fountaine Pajot (+5,74% à 88,40 euros) est bien orienté ce matin sur la place de Paris, dans le sillage des résultats de son exercice 2018-2019 (clos fin août). Ainsi, le spécialiste des catamarans de croisière a dévoilé un résultat net part du groupe de 11,04 millions d'euros sur la période (+6,9%) ainsi qu'un résultat d'exploitation de 20,76 millions d'euros (+32,8%).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs prendront connaissance aux Etats-Unis à 14h30 des commandes de biens durables en novembre et à 16h, des ventes de logements neufs en novembre.

Vers midi, l'euro gagne 0,05% à 1,1083 dollar.