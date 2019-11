Analyse mi-séance AOF France/Europe - Un début de semaine dans le vert

Icade (+1,94% à 89,50 euros) figure parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120, le groupe immobilier ayant relevé ses objectifs 2019 et annoncé sa première acquisition dans la santé en Allemagne. Icade, qui tient aujourd'hui sa journée investisseurs, anticipe désormais un cash-flow net courant stable, y compris l'effet des cessions réalisées en 2019 (estimé à -4% environ) , contre auparavant stable, mais hors cessions opérées en 2019..

A Paris, LVMH gagne 2,3% à 405,30 euros pour occuper la première place du CAC 40. Les investisseurs saluent le rachat de Tiffany pour environ 14,7 milliards d'euros ou 16,2 milliards de dollars. Pour convaincre, le joaillier américain, le numéro un mondial du luxe a relevé son offre initiale, présentée fin octobre, de 120 dollars à 135 dollars. Un effort financier d'1,7 milliard de dollars jugé raisonnable par les analystes compte tenu de la portée stratégique de l'opération, la plus importante de l'histoire de LVMH.

En Europe, SFR FTTH, filiale d'Altice Europe, a conclu un accord d'exclusivité avec Cube Infrastructure Fund et Partners Group pour l'acquisition de 100% de Covage, exploitant de réseaux de fibre optique en France. Et ce, pour une valeur totale en espèces de 1 milliard d'euros. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2020. En Bourse, Altice Europe recule de 1,50% à 5,12 euros.

(AOF) - Les marchés actions européens débutent la semaine dans le vert. Les investisseurs croient toujours à un accord partiel sur le commerce. Vendredi, Donald Trump a assuré que les Etats-Unis et la Chine étaient "potentiellement très proches" d'un dénouement favorable. Ce matin, la presse chinoise affiche également son optimisme. Côté statistiques, le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré en novembre. Côté valeurs, LVMH s'est offert Tiffany pour 14,7 milliards d'euros et prend la tête du CAC 40, qui vers 11h40 gagne 0,53% à 5 924 pts. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,46% à 3 704 pts.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.