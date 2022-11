Analyse mi-séance AOF France/Europe - Un CAC 40 en hausse boosté par les valeurs de luxe

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont en hausse à mi-séance. Les investisseurs sont animés par l'espoir de voir la Fed, qui va entamer deux jours de débats, ralentir le rythme de la remontée des taux d'intérêt. En ce 1er novembre, l'indice parisien du CAC 40 est dopé par les valeurs de luxe, Kering, Hermès et LVMH enregistrant les plus fortes hausses. Le secteur est tiré vers la hausse, profitant d'une rumeur selon laquelle Pékin prévoit d'assouplir en mars les restrictions liées au COVID-19. Vers midi, le CAC 40 s'adjuge 1,73% à 6 375 points. L'Euro Stoxx 50 gagne 1,60% à 3 675 points.

En Europe, BP progresse de 0,46% à 481,98 pence à la Bourse de Londres. Le groupe pétrolier britannique a dévoilé un bénéfice hors éléments exceptionnels de 8,15 milliards de dollars (8,56 milliards d'euros) au titre du troisième trimestre 2022. Cette performance, largement au-dessus des 6 milliards attendus par les analystes, a été notamment soutenue par les très bonnes ventes de gaz naturel. BP a réalisé un bénéfice de 3,3 milliards de dollars un an plus tôt et un bénéfice de 8,45 milliards de dollars, le plus élevé depuis 14 ans, au deuxième trimestre.

A Paris, Kering s'inscrit comme la plus forte hausse du CAC 40 à mi-séance. Le titre gagne 3,76% à 481,15 euros. Les valeurs de luxe sont à la fête en cette séance de la Toussaint avec Hermès et LVMH qui progressent respectivement de 3,32% et 2,80%. Très sensible à la conjoncture sur le marché chinois, le secteur semble profiter de diverses rumeurs laissant croire à un allégement imminent des restrictions et mesures anti-Covid dans l'Empire du Milieu.

Orpea gagne 7,01% à 8,79 euros. Le titre de l'exploitant de maisons de retraite poursuit son mouvement haussier initié la veille. Orpea s'est mis sous protection judiciaire car il doit renégocier sa dette, y compris les covenants de nombreuses lignes de financement risquant de ne pas être respectés en l'état au 31 décembre 2022.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier en octobre sera dévoilé à 14h45 aux Etats-Unis.

Les dépenses de construction en septembre seront connus à 15h00 tout comme le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emplois en septembre.

Vers midi, l'euro gagne 0,52% à 0,9937 dollar.