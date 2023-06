Analyse mi-séance AOF France/Europe - Timide rebond : incertitudes à propos des Banques centrales

(AOF) - Les marchés européens tentent timidement de progresser, à l’exception de Londres. Les décisions inattendues succesives de la Banque centrale d'Australie puis du Canada de resserrer leur politique monétaire alimentent l’incertitude à propos de la future trajectoire des taux de la BCE et de la Fed. Sachant que les investisseurs s’attendent à ce que la fin de leur cycle de hausse des taux soit proche. La tension sur le marché des taux longs pèse sur les valeurs technologiques. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,22% à 7 218 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,1% à 4 296 points.

En Europe, le groupe Novartis progresse de 0,38% à la bourse de Zurich à 89,84 francs suisses alors que sa filiale Sandoz organise aujourd'hui à New York le premier de ses deux Capital Markets Days (CMD) à l'intention des investisseurs, afin de présenter ses projets en tant que société autonome. Sandoz a réalisé un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars en 2022, avec un record de six trimestres consécutifs de croissance à un chiffre. Lors du CMD d'aujourd'hui, la société prévoit une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires net pour 2023 ainsi que pour le moyen terme (2024 à 2028).

A Paris, Saint-Gobain progresse de 1,37% à 56,82 euros sur la place parisienne. Le spécialiste des matériaux de construction a indiqué viser une marge d'exploitation à deux chiffres au premier semestre tout en confirmant ses perspectives pour l'année. Ces prévisions s'inscrivent en amont de son assemblée générale qui réunit les actionnaires ce jeudi. Le groupe, dont les résultats du premier semestre 2023 seront publiés le 26 juillet, a réitéré anticiper une marge d'exploitation comprise entre 9 % et 11 % pour 2023, conformément à son plan stratégique " Grow & Impact ".

Soitec gagne 1,13% à 138,35 euros après avoir dévoilé des résultats annuels sans surprise et confirmé ses objectifs. Le résultat opérationnel courant du fabricant français de substrats électroniques à haute performance a progressé de 37%, atteignant 267 millions d'euros. La marge d'Ebitda a atteint 36%, en ligne avec son objectif. Elle s'était élevée à 35,8% sur l'exercice précédent. Soitec souligne qu'il s'agit du plus fort taux de marge d'Ebitda jamais atteint par la société.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au cours du premier trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,1% dans la zone euro et a augmenté de 0,1% dans l'Union européenne (UE) par rapport au trimestre précédent, selon une nouvelle estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le PIB de la zone euro avait précédemment annoncé en hausse de 0,1% et les économistes anticipaient en moyenne une stabilité. Au cours du quatrième trimestre 2022, le PIB avait diminué de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE. La zone euro est entrée en récession technique au premier trimestre.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, les stocks des grossistes en avril à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

A la mi-séance, l'euro gagne 0,27% à 1,0728 dollar.