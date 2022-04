Analyse mi-séance AOF France/Europe - Timide hausse sur les places européennes

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en timide hausse lundi à la mi-journée. Alors que la Russie est accusée de crimes de guerre en Ukraine, l’Union européenne discute « en urgence » de nouvelles sanctions à l’encontre de Moscou. Côté statistiques, l’indice Sentix d’avril, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, est tombé à son plus bas niveau depuis juillet 2020. Vers 11h50, le CAC 40 avance de 0,32% à 6 705,61 points et l’EuroStoxx 50 grappille 0,08% à 3 921,77 points.

Ryanair (-0,85% à 13,42 euros) a resserré sa prévision de perte pour son exercice 2021-2022. La compagnie irlandaise à bas coûts table désormais sur une perte comprise entre 350 et 400 millions d'euros, alors qu'elle visait jusque-là une perte comprise entre 250 et 450 millions d'euros. Lors de son exercice clos fin mars 2022, Ryanair a transporté plus de 97 millions de passagers, contre 27,5 millions lors de l'exercice précédent et 149 millions pré-crise.

EssilorLuxottica (+0,60% à 166,70 euros) continue de se mettre en conformité avec ses engagements pris auprès de la Commission européenne dans le cadre du rachat du néerlandais GrandVision. Le lunetier franco-italien a ainsi confirmé ce matin la cession à Optic Retail International Group BENE, une entité de MPG Austria, des 142 magasins EyeWish aux Pays-Bas et des 35 magasins GrandOptical en Belgique. Cet accord de cession avait été annoncé en décembre dernier, à la veille de Noël.

Alstom (+0,47% à 21,19 euros) a signé un contrat avec la société allemande DB Regio AG portant sur 29 rames automotrices électriques à deux niveaux Coradia Stream High Capacity. La commande est enregistrée dans les comptes du quatrième trimestre 2021-2022. Les trains seront utilisés sur les lignes RE50 (Francfort – Fulda – Bebra) et RB51 (Francfort – Wächtersbach) à partir de décembre 2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne , l'excédent de la balance commerciale est ressorti en février à 11,5 milliards d'euros. Les économistes tablaient sur 9,6 milliards après 9,4 milliards en janvier. Les exportations ont progressé de 6,4% contre un consensus de 1,5% après -2,8% en janvier. Les importations ont grimpé de 4,5% contre un consensus de 1,4% après -4,2% en janvier.

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro , est tombé à -18 en avril 2022, contre un consensus de -9,2 et après -7 en mars 2022.

Aux Etats-Unis , les commandes à l'industrie de février seront publiées à 16h.

Vers 11h50, l'euro cède 0,32% à 1,1017 dollar.