Analyse mi-séance AOF France/Europe - Temps maussade sur les marchés ; le CAC 40 sous la barre des 7 250 points

(AOF) - Les marchés européens sont plongés dans le rouge. Hier soir, la Fed a laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse de taux en 2023 et la plupart de ses responsables estiment qu'ils devront maintenir les taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu. Après la banque centrale américaine, c'est au tour de la Banque d'Angleterre de livrer sa décision de politique monétaire à 13 heures, avant celle de la Banque du Japon demain. Le climat des affaires en France est resté stable en septembre. Le CAC 40 abandonne 1,15% à 7 246,50 points tandis que l'EuroStoxx 50 lâche 1,14% à 4 227,12 points.

En Europe, JD Sports grimpe de 8,42% à 144,15 pence. Le détaillant britannique de vêtements de sports a dévoilé une hausse de 26% son bénéfice, ressortant à 375,2 millions de livres sterling, contre 298,3 millions de livres il y a un an. Au titre de ses résultats intermédiaires, le chiffre d'affaires en amélioration de 8,2%, s’élève à 4,78 milliards de livres, contre 4,42 milliards de livres. Cette hausse a été partiellement compensée par l'augmentation des coûts, le coût des ventes ayant augmenté de 9,2 %, passant de 2,28 milliards de livres sterling à 2,49 milliards de livres sterling.

A Paris, Cegedim fléchit de 5,83% à 18,42 euros, se classant ainsi parmi les plus forts replis du marché SRD au lendemain de la publication de ses comptes du premier semestre. Le spécialiste du numérique en santé a dévoilé une perte nette consolidée de 5,6 millions d'euros contre 4,4 millions d'euros un an plus tôt à la même époque. En revanche, le résultat opérationnel courant a bondi de 57% à 10,7 millions d’euros. Il a représenté 3,6% du chiffre d’affaires en 2023 contre 2,5 % en 2022.

Casino (-7,15% à 1,53 euro) a annoncé hier soir avoir obtenu du tribunal de commerce de Paris la prolongation jusqu'au 25 octobre de la période de conciliation portant sur la restructuration de sa dette. En grande difficulté, le groupe a également légèrement revu en baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2024, à 14,8 milliards d'euros. L'objectif de rentabilité a en revanche été relevé, avec une marge d'exploitation Ebitda désormais attendue à 2,7 %.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le climat des affaires en France est resté stable en septembre, a annoncé l'Insee. À 100, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, reste pour le cinquième mois consécutif au niveau de sa moyenne de longue période. " Cette stabilité résulte d’évolutions contrastées dans les différents secteurs, avec en particulier une amélioration ce mois-ci de la situation conjoncturelle dans l’industrie, contrebalancée par un repli dans le commerce de détail ", précise l'institut de statistique.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera connue à 13 heures.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en septembre seront publiés à 14h30.

Ils seront suivis à 16 heures de la confiance des consommateurs en zone euro en septembre.

En même temps aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des ventes de logements anciens en août et de l'indice des indicateurs avancés en août.

A la mi-séance, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,0660 dollar.