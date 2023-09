Analyse mi-séance AOF France/Europe - Temps maussade sur les marchés

(AOF) - Les marchés européens sont de nouveau plongés dans le rouge après une courte séquence en légère hausse. Les inquiétudes sur la santé de l'économie mondiale sont toujours là. Craignant une accélération de l'inflation, les investisseurs ont déjà leur regard tourné vers les décisions des banques centrales. La BCE doit se réunir la semaine prochaine et la Fed le 20 septembre. En France, la production industrielle sur un mois en juillet a rebondi plus que prévu après un repli de 0,8% en juin. Le CAC 40 dérape de 0,68% à 7 146 points tandis que le DAX 40 perd 0,74% à 15 603 points.

A Londres, Berkeley Group Holdings fléchit de 1,21% à 3 924 pence. Le constructeur britannique de maisons haut de gamme tient son assemblée générale annuelle ce vendredi au cours de laquelle il doit annoncer à ses actionnaires qu'il prévoit de dégager un bénéfice avant impôt d'au moins 1,05 milliard de livres sterling pour l'exercice en cours et le suivant, qui s'achèvera le 30 avril. Pour l'exercice 2023, l'entreprise basée à Cobham, dans le Surrey, avait annoncé un bénéfice avant impôts de 604 millions de livres sterling.

A Paris, Stef (+1,83% à 11,20 euros) échappe à la baisse du marché parisien grâce à la présentation de résultats meilleurs que prévu dans un contexte difficile. Le spécialiste des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlée a enregistré un résultat opérationnel (Ebit) de 113,2 millions d'euros au premier semestre contre 103,9 millions d'euros, un an plus tôt. Ce dernier chiffre étant retraité de la cession de ses activités maritimes à CMA CGM.

Vetoquinol (-2,86 euros à 85 euros) est orienté à la baisse après un 1er semestre décevant. Le laboratoire spécialiste des produits vétérinaires destinés aux animaux de compagnie publie chiffre d'affaires semestriel de 256 millions d'euros, est en repli de 5,4 % à données publiées et de -4,6 % à changes constants. Le résultat net à 32 millions d'euros soit 12,6 % du chiffre d'affaires est cependant en progression de 50,6 % par rapport à fin juin 2022, et l'EBITDA à 60 millions d'euros au 30 juin 2023, soit 23,3 % du chiffre d'affaires.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, les prix à la consommation harmonisée ont progressé de 6,4% sur un an en août, comme initialement annoncé, après avoir augmenté de 6,5% en juillet. Sur le mois d'août, l'inflation a progressé de 0,4%, en ligne avec les prévisions, après une hausse de 0,5% en juillet.

La production industrielle en France a rebondi de 0,8% sur un mois en juillet, après une baisse de 0,9% le mois précédent, contre des prévisions de 0,1%, a indiqué l'Insee ce vendredi. La seule production manufacturière a augmenté de 0,7% sur un mois en juillet après un recul de 1,1% en juin.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes en juillet seront connus à 16h00.

A la mi-séance, l'euro grappille 0,06% à 1,0704 dollar.