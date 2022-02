Analyse mi-séance AOF France/Europe - Sous la menace de la Fed, le CAC 40 flanche

(AOF) - Les marché européens continuent de s'affaiblir. Hier, l'inflation américaine a atteint un plus haut de 40 ans, alimentant le scénario d'une hausse des taux de la Fed de 50 points de base en mars. Mais après la clôture en Europe, James Bullard a donné encore plus de crédit à un resserrement agressif de la politique de la Fed, assommant Wall Street. Le président de la Fed de Saint-Louis s'est en effet prononcé pour une hausse de 100 points de base d'ici juillet. Goldman Sachs prévoit 7 hausses cette année. Vers 12h, le CAC 40 perd 1,04% à 7 028 points et l'EuroStoxx50, 1,08% à 4151 points.

En Europe, Volvo Cars perd 4,67% à 70,18 couronnes suédoises l’action sur la place de Stockholm, dans le sillage de résultats du quatrième trimestre 2021 pénalisés par la pénurie de semi-conducteurs. Entre octobre et décembre 2021, le constructeur suédois, propriété du groupe chinois Geely, a vu son bénéfice net chuter de 60% à 2,26 milliards de couronnes suédoises (213 millions d’euros). L’évolution est également négative du côté du bénéfice opérationnel (-24,5% à 3,7 milliards de couronnes) et de la marge d’Ebit (-1,2 point à 4,6%).

En baisse ce matin, Rexel gagne désormais 1,24% à 21,20 euros grâce à la publication d'une performance annuelle record. En 2021, Rexel a donc réalisé des ventes de 14,69 milliards, en hausse de 15,6% en données comparables et à jours constants, soit au-dessus de l'objectif que 12% à 15% que s'était fixé le groupe. Cela comprend une chiffre d'affaires de 4,08 milliards au quatrième trimestre (+12,2%), alors que le consensus rapporté par Invest Securities anticipait 3,98 milliards d'euros.

Ipsen gagne 0,82% à 91,40 euros, échappant, pour l'instant, à la baisse des marchés. Ce matin, UBS a salué l'effet" wow" (whaou) suscité par les résultats 2021 de la biotech. Sa performance, en effet, a largement battu le consensus tandis que ses prévisions 2022 ont surpassé les attentes. Ipsen a par ailleurs annoncé la cession de son activité en Santé Familiale à Mayoly Spindler sur la base d'une valeur d'entreprise pouvant atteindre 350 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'inflation harmonisée aux normes européennes a été confirmée à 5,1% au mois de janvier sur un an. Sur un mois, l'inflation est également confirmée à 0,9%.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février est attendu à 16h.

Vers 12 heures, l'euro cède 0,30% à 1,1394 dollar.