Analyse mi-séance AOF France/Europe - Sans véritable tendance, les marchés européens attendent Wall Street

(AOF) - Les bourses européennes marchent sur un fil ce jeudi, tiraillées entre bons résultats d'entreprises et les craintes autour du retour du covid-19. Alors que SAP tire le Dax et certaines valeurs européennes vers le haut, le nombre record de nouveaux cas de covid-19 au Etats-Unis (62 000 hier) a de quoi inquiéter. D'autant plus que la mortalité repart à la hausse. Mais comme souvent, Wall Street dictera la tendance en fin de journée, après la publication des chiffres hebdomadaires du chômage. A la mi-séance, le CAC 40 gagne 0,22% à 4 991,95 points, et l'EuroStoxx50, 0,46% à 3 301,33 points.

SAP (+7,78% à 138,80 euros) affiche la plus forte hausse du Dax 30 et permet à l'indice allemand de surperformer en Europe. Le titre de l'éditeur de logiciels professionnels bénéficie d'une performance supérieure aux attentes au deuxième trimestre, selon les résultats préliminaires. SAP a en particulier bénéficié d'une baisse bien moins prononcée que prévenu des ventes des très rentables licences, la méthode historique de commercialisation des logiciels. Attendues en repli de 40%, elles ont finalement baissé de 18% grâce à leur redressement en Asie Pacifique.

bioMérieux abandonne plus de 5% à 127,10 euros. La publication d'un chiffre d'affaires semestriel globalement sans surprise semble inciter les investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices sur une valeur "Covid". Depuis la mi-mars, le titre du spécialiste français du diagnostic in vitro a flambé de près de 70%. Le groupe familial est en effet l'un des principaux fabricants de tests du Covid-19, notamment grâce à sa gamme "FilmArray". Résultat, sur les six premiers mois de l'année, ses ventes ont bondi de 15,7%, en organique, à 1,476 milliard d'euros.

Renault (-0,54% à 21,90 euros) et Google Cloud ont annoncé jeudi un nouveau partenariat visant à partager leur expérience industrielle et technologique dans le but d'accélérer la digitalisation du système industriel du groupe au losange et le déploiement de l'industrie 4.0. Le constructeur automobile français développe depuis 2016 sa propre plateforme numérique pour connecter et agréger les données industrielles de 22 sites du groupe dans le monde (représentant 76 % de la production des véhicules) et de plus de 2 500 machines.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'Allemagne a enregistré un excédent commercial de 7,6 milliards d'euros en mai contre 3,6 milliards en avril et 20,7 milliards d'euros en mai 2019, a annoncé Destatis, l'office fédérale de la statistique. Le consensus Reuters s'élevait à 5,2 milliards d'euros. Bénéficiant de la fin du confinement, les exportations ont augmenté de 9% après un repli de 24% en avril. Le marché anticipait +13,8%. Les importations ont rebondi de 3,5% en mai après une baisse de 16,6% en avril. Le consensus s'élevait à +12%.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30 CET. Les stocks des grossistes en mai, à 16h.

Vers midi, l'euro reste stable à 1,1333 dollar.