(AOF) - Les marchés actions européens débutent le mois de juin dans l'optimisme. Le CAC 40 a franchi le seuil des 6 500 points pour la première fois depuis septembre 2000. Les investisseurs saluent ce midi l'accélération confirmée de l'activité manufacturière en Europe au mois de mai. Certes, l'inflation, elle aussi, accélère, mais la dynamique devrait s'essouffler rapidement à mesure que les chaines d'approvisionnement se seront ajustées, assurent les économistes. Les marchés attendent désormais l'ISM manufacturier américain à 16h. Le CAC 40 gagne 0,9% à 6 503 points et l'Euro Stoxx, 1,13%.

Au chapitre des valeurs européennes, Cnova progresse de 1,27% à 9,56 euros à la bourse d'Amsterdam, après l'annonce ce matin d'une augmentation de capital. La maison-mère de Cdiscount envisage en effet un placement d'actions nouvelles pour un montant d'environ 300 millions d'euros, qui pourrait être lancé d'ici la fin de l'année, dans le but de financer " le déploiement international du Groupe " et de " renforcer ses capacités technologiques de premier plan ". Elle souhaite tirer profit au maximum de la dynamique de sa marketplace et de l'offre de services technologiques B2B de sa filiale Octopia.

En hausse de 3,5% à 28,76 euros, Vallourec signe l'une des plus fortes progressions du SBF 120, soutenu par un vent porteur. En premier lieu, le fabricant de tubes en acier pour l'industrie de l'énergie profite, comme d'autres valeurs liées aux matières premières, de la hausse du pétrole. Le baril de Brent vient de franchir de nouveau le seuil symbolique des 70 dollars le baril (+1,99%) dans le sillage de l'accélération confirmée de l'activité manufacturière en Chine et en Europe au mois de mai.

Exel Industries bondit de 6,4% à 86,2 euros pour dominer le SRD après avoir dévoilé des résultats records au premier semestre à la faveur d'une forte croissance. Le résultat net s'est élevé à 14,3 millions d'euros contre une perte de 36,4 millions d'euros, un an auparavant. L'année dernière, le groupe avait enregistré une dépréciation des survaleurs de la Pulvérisation Agricole de 25,9 millions d'euros, complétée par 2,1 millions d'euros de dépréciation complémentaire du stock de machines d'occasion et 0,9 million d'euros de charges non récurrentes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice PMI manufacturier d'IHS-Markit est ressorti en version définitive au mois de mai à 59,4, contre une estimation flash de 59,2 et après 58,9 en avril. Le taux de croissance affiche son plus haut niveau depuis septembre 2000, mais, "l'accélération de l'inflation des coûts s'est accompagnée d'une hausse quasi-record des prix de vente", a constaté IHS-Markit.

En Allemagne, le taux de chômage au mois de mai est ressorti à 6%, conformément au consensus, et stable par rapport au mois d'avril. Le pays a compté 15 000 chômeurs de moins. Les économistes tablaient sur une baisse de 9 000 après + 8 000 en avril.

En Allemagne, l'indice PMI manufacturier d'IHS-Markit est ressorti en version définitive au mois de mai à 64,4, contre une estimation flash de 64 et après 66,2 en avril.

En zone euro, l'indice PMI manufacturier d'IHS-Markit est ressorti en version définitive au mois de mai à 63,1 contre une estimation flash de 62,8 et après 62,9 en avril. La croissance du secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau affiché un rythme sans précédent en mai, l'indice PMI affichant son plus haut niveau historique (soit depuis la première publication des données pour la zone euro).

En avril 2021, le taux de chômage de la zone euro était de 8%, en baisse par rapport au taux de 8,1% enregistré en mars 2021 et en hausse comparé au taux de 7,3% d'avril 2020.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2% en mai 2021, contre 1,6% en avril. Les économistes tablaient sur +1,9%.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai est attendu à 15h45. Les dépenses de construction en avril et l'indice ISM des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai seront dévoilés à 16h.

Vers midi, l'euro est stable à 1,2229 dollar.