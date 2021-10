Analyse mi-séance AOF France/Europe - Retour de la prudence, le dossier Evergrande inquiète

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent dans le rouge jeudi à la mi-journée. Cette prudence est alimentée par un regain d’inquiétudes sur le dossier Evergrande. Le géant chinois, lourdement endetté, a échoué à céder pour 2,2 milliards d’euros d’actifs, faisant redouter un défaut de paiement. En parallèle, les nombreuses publications du jour ressortent en demi-teinte. Du côté des satisfactions figurent Hermes et Atos. En revanche, Eurofins et Rexel n’ont pas convaincu. Vers 11h45, le CAC 40 recule de 0,30% à 6 685,81 points et l’EuroStoxx 50 abandonne 0,37% à 4 156,61 points.

Volvo Group est stable à 201,25 couronnes suédoises sur la place de Stockholm, dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre 2021. Le constructeur de poids lourds a publié un bénéfice par action de 3,47 couronnes suédoises, en hausse de 23,5% sur un an. Pour sa part, le bénéfice opérationnel ajusté ressort à 9,4 milliards de couronnes suédoises (environ 940 millions d'euros), soit une progression de 30,6% sur un an. Il en découle une marge ajustée de 11%, contre 9,4% un an plus tôt.

Hermès progresse de 0,73% à 1 319 euros, soutenu par la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. "Hermès continue de briller par ses performances autant que par son évaluation stratosphérique, et le troisième trimestre 2021 prolonge la tendance", écrit ce matin Invest Securities. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du sellier a atteint 3,367 milliards d'euros en croissance organique de 31% contre un consensus de 22,5%. Sur deux ans, la croissance ressort à 40%.

Eurofins chute de 5,43% à 105,90 euros par action, dans la foulée de son point d'activité trimestriel. Si la croissance est resté solide au troisième trimestre 2021, elle n'a pas été aussi importante qu'attendu par les analystes. En effet, le chiffre d'affaires total a atteint 1,63 milliard d'euros, soit une progression de 14,6% (+11,7% en organique), alors que Goldman Sachs misait sur 1,704 milliard, c'est-à-dire une croissance de 20,6%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, selon les chefs d’entreprise de l’industrie interrogés en octobre 2021, le climat des affaires est stable par rapport au mois précédent. C’est ce qu’a annoncé jeudi l’Insee. À 107, l'indicateur synthétique du secteur reste au-dessus de sa moyenne (100). Les soldes d'opinion sur les carnets de commandes progressent tandis que ceux relatifs à la production, tant passée que prévue, fléchissent légèrement.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie d'octobre.L'indice des indicateurs avancés en septembre et les ventes de logements anciens en septembre seront dévoilés à 16h.

En zone euro, la confiance des consommateurs d'octobre sera publiée à 16h.

Vers 11h45, l'euro s'effrite de 0,07% à 1,1643 dollar.