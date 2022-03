Analyse mi-séance AOF France/Europe - Retour de la prudence, l'Ukraine et l'ADP dans le viseur

Aux Etats-Unis, les investisseurs seront attentifs à l'enquête ADP sur l'évolution de l'emploi dans le secteur privé en mars à 14h15, au PIB définitif du quatrième trimestre à 14h30 et à l'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers à 16h30.

L'indicateur du climat économique (ESI) a reculé de 5,4 points à 108,5 en mars en zone euro et de 5,3 points à 107,5 dans l'Union européenne, en raison principalement de la chute de la confiance des ménages (-9,4 points).

UBS (-0,52% à 18,21 euros) a l'intention de lancer un nouveau programme de rachat d'actions le 31 mars pour 2022 d'un montant maximum de 6 milliards de dollars sur deux ans et elle prévoit d'exécuter jusqu'à 5 milliards de dollars de rachats dans le cadre des programmes de rachat de 2021 et de 2022, comme annoncé le 1er février 2022.

Sur une place parisienne dans le rouge, Unibail-Rodamco-Westfield gagne 0,54%, à 68,96 euros l'action, après avoir présenté sa stratégie à l'horizon 2024. L'exploitant de centres commerciaux donne la priorité au désendettement et à son recentrage sur le Vieux Continent. Le groupe prévoit que son Ebitda retrouve en Europe son niveau d'avant la pandémie en 2024. De plus, il promet le retour à un « dividende pérenne » à partir de l'exercice 2023.

(AOF) - Les marchés européens retracent une partie de leur forte hausse d’hier. Les observateurs restent sceptiques quant à la réalité des avancées "significatives " lors des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Moscou était en effet connu lors de la guerre en Syrie pour accepter des négociations ou des cessez-le-feu afin de regrouper ses forces avant de reprendre son offensive. Les investisseurs attendent par ailleurs l'enquête ADP sur l'emploi américain dans le secteur privé. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,79% à 6 738 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,87% à 3 967 points.

