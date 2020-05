Analyse mi-séance AOF France/Europe - Retour de la prudence

(AOF) - En hausse à l'ouverture, les marchés actions européens n'auront finalement pas tenu le cap bien longtemps. La prudence s'installe de nouveau alors que les économistes redoutent une reprise bien plus lente et progressive qu'attendu initialement. Dans ce cadre, les investisseurs n'ont pas réagi au rebond plus marqué que prévu de la confiance des investisseurs allemands en mai. Au chapitre des valeurs, le secteur automobile est malmené en raison de la chute de plus de 76% du marché européen le mois dernier. Vers midi, le CAC 40 cède 0,98% à 4 454,44 points. L'Euro Stoxx 50 perd 0,6% à 2 895 pts.

Le marché automobile européen a vécu un mois d'avril catastrophique, selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Ainsi, les nouvelles immatriculations ont dramatiquement chuté de 76,3 % à 270 682 unités. En Bourse, cela se traduit par un lourd recul des titres PSA (-3,99% à 11,78 euros) et Renault (-3,34% à 18,36 euros). Le premier a vu ses immatriculations plonger de 81,2% et le second chuter de 79%.

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle qui a impacté très significativement Solocal et dans le prolongement de la suspension du paiement du coupon trimestriel intervenue le 16 mars 2020, Solocal a engagé des discussions avec ses créanciers obligataires afin de préserver sa trésorerie et de sécuriser sa situation financière. L'impact de la chute des ventes du groupe de communication locale sur sa trésorerie est d'ores et déjà visible avec des encaissements réduits d'environ 25% par mois par rapport à l'année dernière.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice Zew qui mesure la confiance investisseurs, est ressorti à 51 en mai contre un consensus de 32 après 28,2 en avril.

L'indice de confiance des investisseurs en zone a atteint 46 après 25,2 en avril.

Les permis de construire et mises en chantier en mai aux Etats-Unis seront dévoilés à 14h30.

Vers midi, l'euro progresse de 0,33% à 1,0953 dollar.