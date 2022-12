Analyse mi-séance AOF France/Europe - Regain de prudence avant la Fed

Les prix à la consommation ressortent en hausse de 10,7 % en novembre au Royaume-Uni, contre un consensus de 10,9% après 11,1 % un mois plus tôt, selon l'ONS. L'indice européen harmonisé (IPCH) est également en recul, passant à 9,3 % contre 9,6 % en octobre. L'inflation britannique reste cependant près de ses plus hauts niveaux depuis 41 ans.

La production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 2% dans la zone euro et de 1,9% dans l'Union européenne en octobre par rapport à septembre 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle était anticipée en repli de 1,5% en zone euro, selon le consensus Reuters. En septembre 2022, la production industrielle avait augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'Union européenne.

Au quatrième trimestre 2022, clos fin octobre, le produit brut des jeux de Partouche s'inscrit en hausse de 20,3% à 178,8 millions d'euros. A périmètre constant (178 millions), il a progressé de 21,7 % par rapport au quatrième trimestre 2021 et de 8,3% par rapport au quatrième trimestre 2019. En Bourse, l'action du casinotier gagne 2,78% à 22,20 euros. Au total, après prélèvements, le produit net des jeux a progressé de 5,5% à 77,1 millions d'euros au quatrième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2022 atteint 100,7 millions d'euros, en hausse de 6,7% sur un an, après prise en compte du chiffre d'affaires des autres activités

A Paris, l'action AB Science affiche de loin la plus forte baisse du marché SRD, décrochant de 26,77% à 6,15 euros. La société pharmaceutique a annoncé hier avoir reçu un avis d'insuffisance (Notice of Deficiency - NOD) dans le cadre de la demande de mise sur le marché canadien (AMM) du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Health Canada, l'autorité de santé du pays, a demandé que des informations supplémentaires lui soient communiquées.

En Europe, l'Espagnol Inditex (acronyme de Industria de Diseño Textil), progresse de 1,98% à 25,20 euros. Le groupe, propriétaire de plusieurs enseignes dont Zara, Stradivarius et Massimo Dutti, a vu son bénéfice net grimper de près de 6% au troisième trimestre, à 1,3 milliard d'euros, malgré l'impact de la forte inflation et de la guerre en Ukraine sur son activité. Le résultat net sur les neuf premiers mois de 2022 a augmenté de 24% à 3,1 milliards d'euros. Sur cette même période, l'Ebitda a augmenté de 20% pour atteindre 6,5 milliards d'euros.

(AOF) - Les Bourses européennes retombent après avoir salué hier le ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation aux Etats-Unis en novembre. La prudence des investisseurs reste de mise avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ce soir. Si une hausse des taux de 50 points de base est déjà actée contre 75 points de base lors des précédentes décisions, les investisseurs sont désormais surtout intéressés par des indices sur le niveau du pic des taux. Vers 12h00, le CAC 40 perd 0,64% à 6702,05 points et l’EuroStoxx50 cède 0,67% à 3960,02 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.