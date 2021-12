Analyse mi-séance AOF France/Europe - Regain de prudence information fournie par AOF • 17/12/2021 à 12:13



(AOF) - Les marchés européens sont dans le rouge, affaiblis par la clôture négative de Wall Street hier soir. A l'instar des marchés américains, les valeurs technologiques sont pénalisées par la perspective d'une hausse des taux d'intérêt en 2022. Le rendement du taux à 10 ans aux Etats-Unis grappille 0,7 point de base à 1,423%. Les investisseurs réagissent également mal à la dégradation plus marquée que prévu du climat des affaires en Allemagne au mois de décembre. Vers 12h15, le CAC 40 cède 0,9% à 6 974,5 points. L'Euro Stoxx 50 abandonne 0,99% à 4 160,5 points.



Stellantis a dévoilé un projet de réorganisation de ses activités de financement en Europe afin d'améliorer sa performance financière et d'y devenir un leader du leasing. En Bourse, l'action du constructeur automobile cède 1,08% à 16,52 euros, pénalisée comme les autres sociétés cycliques par les craintes à propos de l'impact du variant omicron sur l'activité. Dans cette perspective, la firme franco-italienne est entrée en négociations exclusives avec BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF), Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) et Santander Consumer Finance (SCF).



Genfit flambe de 46% à 4,38 euros. Impossible n'est pas Lillois ! La biotech nordiste, ange déchu depuis l'échec retentissant (chute de 80% de l'action) de son élafibranor contre la Nash (cirrhose non alcoolique ou maladie du foie gras) en mai 2020, revient sur le devant de la scène. Elle a signé un partenariat exclusif avec Ipsen pour développer l'élafibranor dans une autre pathologie, la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Ce marché est estimé un milliard de dollars, trente fois moins que la Nash, mais la concurrence y est moins féroce. Marque de confiance, Ipsen a pris 8% de son capital.



En repli de 3,9% à 79,80 euros, Exel Industries accuse l'une des plus fortes baisses du SBF 120. L'entreprise spécialisée dans la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie, ainsi que sur les marchés de l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves est pénalisée par des prises de bénéfices suscitées par la publication de résultats annuels en fort rebond et de prévisions encourageantes. Depuis le début de l'année, la capitalisation du groupe familial français, détenu à 84% par Patrick Ballu et famille, a grimpé de 32% à 542 millions d'euros.



En zone euro, le taux d'inflation au mois de novembre sur un an a été confirmé à 4,9%. Sur un mois, le taux d'inflation été révisé à la baisse en novembre, passant de +0,5% à +0,4%. Le taux d'inflation core, a été également confirmé en novembre à 2,6%. Sur un mois, il est, lui aussi, ajusté à la baisse en novembre à 0% contre +0,1% en première estimation.



En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti au mois de décembre à 94,7. Les économistes tablaient sur 95,3 après 96,6 en novembre.



Vers 12h15, l'euro cède 0,12% à 1,1319 dollar.