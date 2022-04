Analyse mi-séance AOF France/Europe - Regain d'optimisme

En zone euro, l'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) a bondi de 7,5% en rythme annuel après +5,9% en février. Les économistes tablaient sur +6;6%. Hors énergie et produits alimentaires, l'inflation est ressortie à 3,2% après +2,9% en février. Le consensus la donnait à 3,3%.

Sanofi gagne 0,9% à 93,3 euros surperformant ainsi le CAC 40. Le laboratoire a annoncé ce matin l'approbation par l'AMF du prospectus d'admission d'Euroapi. Le premier jour de cotation d'Euroapi est prévu le 6 mai, sous réserve de l'approbation de la distribution par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 3 mai 2022. Une journée investisseurs organisée par Sanofi se tiendra aujourd'hui à 13h30 afin de présenter plus en détail l'activité d'Euroapi. La parité de Distribution sera d'une action Euroapi pour vingt-trois actions Sanofi.

(AOF) - Incertains en début de séance, les marchés actions européens évoluent sur une note optimiste à l'approche de la mi-séance. Les investisseurs accueillent favorablement les propos de la Russie selon lesquels ses négociations avec l'Ukraine progressaient. Au chapitre macroéconomique, les indices PMI ont confirmé sans surprise la décélération de l'activité manufacturière en mars. L'inflation a grimpé encore plus que prévu sur le Vieux Continent en raison de la flambée de l'énergie. A Paris, le CAC 40 gagne 0,6% à 6 697 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,8% à 3 932 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.