(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en nette baisse mercredi à la mi-journée. Les investisseurs se montrent sensibles à la hausse de nouveaux cas de Covid-19 en Allemagne et aux Etats-Unis notamment. Cela relègue en arrière-plan le fort rebond des indices PMI de la veille et le redressement plus fort que prévu de l'Ifo du climat des affaires en Allemagne au mois de juin. Dans l'après-midi, la publication des perspectives économiques du FMI sera suivie avec attention. Vers 11h45, le CAC 40 recule de 2,17% à 4 909,04 points et l'EuroStoxx 50 abandonne 2,16% à 3 227,70 points.

Volkswagen (-1,85% à 143 euros) serait en discussion pour racheter Europcar Mobility Group. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base de sources proches du dossier. Les discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire et un accord est loin d'être assuré, a ajouté le média. Contacté par AOF, Europcar n'a pas souhaité faire de commentaires. Si cette information se confirmait, elle marquerait le grand retour de Volkswagen. Ce dernier avait, en effet, cédé Europcar à Eurazeo en 2006 pour 3,3 milliards de dollars.

Atos (-1,20% à 74,40 euros) surperforme un indice CAC 40 où quasiment toutes les valeurs sont dans le rouge. En première lecture, les investisseurs apprécient la stratégie et les objectifs à moyen terme dévoilés ce matin par le spécialiste de la transformation numérique, qui tient aujourd'hui une journée analystes. Atos affiche comme ambition d'atteindre à moyen terme, sans donner de date précise, une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre 5 % à 7 %. Le taux de marge opérationnelle est attendu entre 11 à 12 % du chiffre d'affaires.

SMCP limite son repli à 0,13% à 4,76 euros sur une place parisienne déprimée. Les investisseurs semblent rassurés par les perspectives du groupe de mode à court terme et sur sa capacité à traverser la crise et faire face aux échéances. La société, propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac, qui a pu rouvrir 96% de ses magasins détenus en propre, a contracté un emprunt de 140 millions d'euros garanti par l'Etat français. Ce PGE a une maturité d'un an et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 5 années supplémentaires.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le climat des affaires s'est redressé très nettement en juin en France, en lien avec l'accélération du déconfinement, a annoncé l'Insee. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne 18 points, sa plus forte remontée mensuelle depuis le début de la série (1980). À 78, le climat des affaires dépasse le niveau du creux atteint en mars 2009 (70), mais reste très en deçà de sa moyenne de long terme (100).

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 86,2 en juin 2020, après 79,7 en mai. Le consensus Reuters visait 85 en juin.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole est attendue à 16h30.

Vers 11h45, l'euro cède 0,23% à 1,1285 dollar.