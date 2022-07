Analyse mi-séance AOF France/Europe - Réduction des pertes, Wall Street semble vouloir rebondir

Les permis de construire et les mises en chantier en juin aux Etats-Unis à 14h30.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 8,6% en juin 2022, contre 8,1% en mai, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Il est en ligne avec le consensus. Un an auparavant, il était de 1,9%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 9,6% en juin 2022, contre 8,8% en mai. Un an auparavant, il était de 2,2%.

Alstom chute de 5,85% à 23,34 euros en raison des incertitudes conjoncturelles liées à un environnement économique (inflation et pénurie de composants) et politique instable. Le chiffre d'affaires d'Alstom s'est élevé à 4 milliards d'euros au premier trimestre 2022/23, clos fin juin 2022, en progression de 8%, dont 5% en organique. Il est " en ligne avec la trajectoire de croissance annoncée " a précisé le spécialiste du ferroviaire. Sur le plan commercial, Alstom a enregistré 5,601 milliards d'euros de commandes, en repli de 13%. La baisse est de 16% en organique.

Le géant pharmaceutique suisse Novartis (+0,50% à 82,52 euros) a publié des résultats légèrement meilleurs que prévu. Il a enregistré un bénéfice net en recul de 41%, à 1,695 milliard de dollars (1,65 milliard d'euros) au deuxième trimestre. Le bénéfice par action core ou hors éléments exceptionnels, a, lui, reculé de 6% à 1,56 dollar, mais il a augmenté de 1% hors impact des changes. Le résultat opérationnel core a reculé de 2% à 4,3 milliards, mais il a progressé de 5% à taux de change constants.

(AOF) - Les marchés européens réduisent leurs pertes à mesure que les futures sur les indices américains gagnent de la hauteur. Ils avaient été affaiblis par le retournement à la baisse de Wall Street hier. Signe de l'inquiétude des sociétés sur les perspectives économiques, Apple est la dernière société technologique en date à prévoir un ralentissement de ses recrutements et de ses investissements, affirme Bloomberg. L’agence de presse a en outre évoqué un scénario de hausse de 50 points de base des taux de la BCE jeudi. Peu après 12 heures, le CAC 40 perd 0,03% à 6 0 90,36 points.

