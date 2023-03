Analyse mi-séance AOF France/Europe - Rebond modéré dans le sillage de Credit Suisse et avant la BCE

(AOF) - Les Bourses européennes rebondissent, bénéficiant d'un apaisement des craintes à propos de la situation de Credit Suisse. La Banque nationale suisse a indiqué hier soir qu'elle mettrait des liquidités à disposition de Credit Suisse et cette dernière a annoncé ce matin qu'elle lui empruntera jusqu'à 50 milliards de francs suisses pour renforcer ses liquidités. Les investisseurs attendent désormais la décision de la BCE. Le principal indice parisien gagne 0,4% à 6 929 points et l'EuroStoxx50, 0,56% à 4 057 points. Les taux longs reculent nettement en raison du repli de l'aversion au risque.

Plus forte hausse de l'indice suisse, SMI, Credit Suisse rebondit de 25,87% à 2,136 francs suisses après avoir vu près d'un quart de sa capitalisation s'envoler hier. La banque suisse a obtenu mercredi soir le soutien des autorités suisses et va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse. Ce soutien va lui permettre de gagner du temps pour prendre des mesures de restructuration plus radicales que prévu jusqu'à présent, expliquent les analystes

A Paris, les banques françaises évoluent en ordre dispersé après leur chute de mercredi. BNP Paribas gagne 1,04% à 52,57 euros tandis que Crédit Agricole perd 0,12% à 10,21 euros et Société Générale 1% à 21,28 euros dans le sillage de Credit Suisse qui rebondit fortement après avoir vu près d'un quart de sa capitalisation s'envoler hier. Mercredi, Société Générale a perdu plus de 12%, BNP Paribas plus de 10% et Crédit Agricole plus de 5%. Toujours importants pour le secteur, les taux longs rebondissent nettement aujourd'hui sur fond de regain d'appétence pour le risque.

Air France-KLM signe une des plus fortes hausses du SBF 120 (+1,77% à 1,58 euro) après avoir annoncé le remboursement intégral de son prêt garanti par l'Etat français (“PGE”) de 4 milliards d'euros. La compagnie a entièrement remboursé les 2,5 milliards d'euros d'encours restants sur le montant initial de 4 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le permis de construire et mise en chantier en février, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mars et le prix des importations en février seront connus à 13h30.

En zone euro, la décision de politique monétaire de la BCE sera dévoilée à 14h15.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera communiquée à 15h30.

Vers 12h15, l'euro progresse de 0,30% à 1,0611 dollar.