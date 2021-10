Analyse mi-séance AOF France/Europe - Rebond dans un environnement de marché incertain

(AOF) - La volatilité a clairement fait son grand retour dans le sillage de la persistance d'une inflation élevée. Après avoir corrigé hier, les marchés actions européens rebondissent dans le sillage du redressement opéré en fin de journée par Wall Street. Les investisseurs sont soulagés par la perspective d'un report du 18 octobre à décembre de l'accord sur le plafond de la dette américaine. Républicains et démocrates se laissent du temps pour éviter que le pays ne fasse défaut. Vers midi, le CAC 40 gagne 1,24% à 6 573 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 1,28% à 4 064 points.

Au chapitre des valeurs européennes, le groupe BMW progresse de 2,05% à 83,28 euros l'action sur la place de Francfort, après avoir fait part de ses ventes pour les neuf premiers mois de 2021. Le constructeur allemand a livré 1,93 million de véhicules, soit une hausse de 17,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le groupe de Munich explique que toutes les marques ont enregistré une croissance dans toutes les régions du monde. Sur le plan géographique, le groupe continue à s'appuyer sur sa forte position concurrentielle sur les principaux marchés clés tels que les États-Unis, l'Europe et la Chine.

A Paris, LDC est stable à 100,5 euros après la publication d'un chiffre d'affaires semestriel en progression et l'annonce de son implantation au Royaume-Uni. Le volailler, propriétaire des marques Le Gaulois, Loué mais aussi du traiteur Marie, a réalisé sur les six premiers mois de son exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 2,396 milliards d'euros, en croissance organique de 10,8%. Sur le seul deuxième trimestre clos fin août, les ventes ont grimpé de 11,6% en organique pour atteindre 1,2 milliard.

Vente-unique.com gagne 4,12% à 17,70 euros. Le site de vente de meubles est donc bien parti pour enchaîner une quatrième séance consécutive dans le vert, juste après avoir révélé les chiffres préliminaires de son exercice fiscal 2020-2021, clôturé au 30 septembre 2021. Le groupe s'attend ainsi à un chiffre d'affaires de plus de 160 millions d'euros, soit une croissance de plus de 35% sur un an, ainsi qu'à une marge d'Ebitda de plus de 12% et à une marge opérationnelle de plus de 10%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Sous l’effet de la croissance marquée des importations, le déficit du commerce extérieur de la France augmente sensiblement et s’élève au mois d'août à 7 milliards d’euros, un niveau bien plus dégradé que celui observé en moyenne en 2019 (4,9 milliards) et proche des niveaux records de la période Covid en 2020 (7,3 milliards). En cumul sur douze mois glissants, le déficit s’établit au niveau élevé de 67,4 milliards d’euros.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30.

A midi, l'euro gagne 0,07% à 1,1564 dollar.